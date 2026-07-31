Turek uderzył w Polaka i się zaczęło. Wielka kłótnia. Gwiazda znów reaguje

W najlepsze trwa siatkarski sezon reprezentacyjny 2026. Aktualnie całe siatkarskie środowisko skupione jest na turnieju finałowym Ligi Narodów mężczyzn. W środę oraz czwartek odbyły się ćwierćfinały. Awans do najlepszej czwórki zaliczyły reprezentacje USA, Japonii, Słowenii oraz Polski.

Z marzeniami o medalu w swoim debiucie w takim turnieju po czterech setach pożegnała się Turcja (1:3 ze Słowenią). I taki wynik z pewnością musiał ucieszyć Earvina Ngapetha. Żadną tajemnicą nie jest, że ten nie zbyt lubi się z gwiazdą tamtejszej kadry - Adisem Lagumdziją.

Wszystko ze względu na spore słowa krytyki atakującego w kierunku właśnie francuskiego przyjmującego. Co więcej, oberwało się także polskiemu siatkarzowi - Fabianowi Drzyzdze. O ile Polak w całej sprawie głosu nie zabrał, to dwukrotny mistrz olimpijski za wygraną nie dał. I zdarzyło się już, że odpowiedział Turkowi... w swoim stylu.

Konflikt to już mało powiedziane. Ngapeth znów to zrobił

Po porażce Turcji w VNL Ngapeth znów za pośrednictwem mediów społecznościowych zaczepił Lagumdziję. 35-latek w dość wymowny sposób skomentował wydarzenia z Ningbo (tam odbywa się finał VNL). I nie zapomniał o zdjęciach ze swoimi trofeami. Do tego oznaczył 27-latka.

- Nikt już nie chcę wywiadów. Twój moment dobiegł końca. Turniej finałowy Ligi Narodów odbył się, gdy wszyscy byli już na wakacjach - napisał.

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Mecz Słowenia - Polska w ramach półfinału Ligi Narodów odbędzie się w sobotę 1 sierpnia. Pierwszy gwizdek tego spotkania zaplanowany jest na godz. 9:00 czasu polskiego. W drugim półfinale naprzeciwko siebie staną siatkarze z Japonii oraz Stanów Zjednoczonych (sobota, godz. 13:30).

Earvin Ngapeth SHERWIN VARDELEON AFP

Fabian Drzyzga (pierwszy z prawej) CEV.eu materiały prasowe





Analiza Roberta Kaźmierczaka: Mecz Polska - Ukraina z ćwierćfinału Ligi Narodów siatkarzy Polsat Sport