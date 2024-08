Trudne chwile kadrowicza Grbicia, a teraz taka wiadomość. Sam potwierdza

Jednym z największych pechowców siatkarskiej reprezentacji Polski podczas igrzysk w Paryżu był Paweł Zatorski, który doznał kontuzji w półfinale, przez co w meczu o złoto nie był w stanie zaprezentować pełni swoich możliwości. Po zakończeniu turnieju doświadczony libero wyjechał na wakacje, z których już wrócił i rozpoczyna przygotowania do sezonu ligowego. Wciąż jednak nie może grać, ale zarazem przekazał dobrą wiadomość - wkrótce niebawem możemy znowu zobaczyć go na boisku.