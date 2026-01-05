Polscy siatkarze w 2025 roku wygrali Ligę Narodów i sięgnęli po brąz mistrzostw świata, a w kolejnym sezonie powalczą o obronę dwóch tytułów. Nie dość, że ponownie wezmą udział w Lidze Narodów, to jeszcze czekają ich mistrzostwa Europy (9-26 września). A przypomnijmy, że to właśnie "Biało-Czerwoni" wygrali czempionat Starego Kontynentu rozgrywany w 2023 roku.

Kibice polskiej kadry swoich ulubieńców będą oglądali w akcji nie tylko podczas oficjalnych spotkań. Aktualni wicemistrzowie olimpijscy swoją formę sprawdzą również podczas meczów towarzyskich, w tym w trakcie Memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Ten zostanie rozegrany pod koniec sierpnia i będzie stanowił poważny rozdział przed mistrzostwami Europy.

Memoriał Wagnera. Polscy siatkarze poznali kolejnego rywala

30 grudnia 2025 roku organizatorzy imprezy poinformowali, że poza Polakami udział w turnieju wezmą Francuzi. Kilka dni później ogłoszono kolejnego uczestnika - będzie nim Słowenia.

Światowy poziom. Zero przypadku. Bo Nikola Grbić wybiera tylko takie zespoły, które gwarantują tempo, jakość i widowisko od pierwszej piłki

Słoweńcy od lat uchodzą za siatkarską potęgę i bardzo niewygodnego rywala, to właśnie oni pokonywali Polaków w półfinale mistrzostw Europy w 2019 i 2021 roku. Co ciekawe, w poprzednim sezonie "Biało-Czerwoni" ani razu nie zmierzyli się z tym przeciwnikiem, chociaż przecież starli się z kilkoma potęgami (m.in. z Włochami w finale Ligi Narodów i półfinale mistrzostw świata, z Brazylią w półfinale Ligi Narodów czy z Francją w fazie zasadniczej tych rozgrywek).

Polacy ze Słoweńcami po raz ostatni w oficjalnym meczu zmierzyli się w ćwierćfinale igrzysk olimpijskich w Paryżu - wówczas "Biało-Czerwoni" triumfowali 3:1.

Ataki w meczu MKS Ślepsk Malow Suwałki - JSW Jastrzębski Węgiel. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Polscy siatkarze SHERWIN VARDELEON AFP

Polscy siatkarze w meczu finałowym z Włochami volleyballworld.com materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Polski volleyball world materiały prasowe