Triumf Polaków. Tusk ogłosił kluczowy powód, Nawrocki wydał komunikat

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Reprezentacja Polski kolejny raz okazała się najlepsza w rozgrywkach Ligi Narodów. "Biało-Czerwoni" obronili tytuł sprzed roku, pokonując po zaciekłej finałowej batalii reprezentację Stanów Zjednoczonych 3:2 (25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10). Z gratulacjami dla ekipy Nikoli Grbicia pospieszyli w mediach społecznościowych prezydent RP Karol Nawrocki oraz premier Donald Tusk, który wskazał nawet z humorem na kluczowy czynnik, który otworzył naszej kadrze drogę do prestiżowego triumfu.

Premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki w garniturach, obok wstawka z siatkarzem Tomaszem Fornalem w czerwonym stroju.
Na zdjęciu premier Donald Tusk, siatkarz Tomasz Fornal oraz prezydent Karol NawrockiJACEK DOMINSKI/REPORTER / MARCIN GADOMSKI/AGENCJA SE/East News / Marysia Zawada/REPORTERReporter

Rok temu reprezentacja Polski rozbiła w wielkim finale Ligi Narodów urzędujących mistrzów świata - Włochów. Tym razem bój o tytuł był zdecydowanie bardziej wyrównany. Ba, finał ze Stanami Zjednoczonymi został zwieńczony tie-breakiem, którym na szczęście lepsi okazali się "Biało-Czerwoni", drugi rok z rzędu sięgając po trofeum dla najlepszej drużyny rozgrywek.

Mimo wielkiej radości, pozostaje mieć nadzieję, że to dopiero przedsmak tego, co czeka nas w tym roku. Wygrana w Lidze Narodów to bowiem kapitalny prognostyk przed najważniejszą imprezą tego sezonu - mistrzostwami Europy.

Zobacz również:

Polscy siatkarze ze złotymi medalami Ligi Narodów podczas hymnu Polski
Liga Narodów siatkarzy

Polacy ze złotem. Interwencja Fornala podczas hymnu. Upomnienie

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

Zanim jednak naszych siatkarzy pochłonie kolejna walka o medale, teraz reprezentacji nadszedł dla nich czas na świętowanie i przyjmowanie zasłużonych gratulacji. A te złożyli reprezentacji Polski między innymi przedstawiciele władz państwowych.

Reprezentacja Polski wygrała Ligę Narodów. Donald Tusk i Karol Nawrocki złożyli gratulacje

Premier Donald Tusk w swoim wpisie na platformie "X" nie tylko cieszył się z triumfu "Biało-Czerwonych", ale też wspomniał o powodzie, który mógł przesądzić o naszym zwycięstwie.

Złoto Ligi Narodów dla naszych siatkarzy! Podobno motywacyjna przemowa Tomka Fornala zdecydowała. Jakbym ją słyszał. Brawo!
napisał na platformie "X" Donald Tusk

Tomasz Fornal - który po finale został oficjalnie okrzyknięty MVP całych rozgrywek - zasłynął swoją viralową, żołnierską przemową w trakcie półfinałowego starcia na igrzyskach olimpijskich właśnie ze Stanami Zjednoczonymi. "Dawać, k...a, nap........amy się z nimi teraz!" - motywował swoich kompanów z kadry.

Teraz także raz za razem pokrzykiwał do pozostałych siatkarzy, podnosząc ich morale. Tak było choćby po jego udanym ataku z drugiej linii na początku trzeciego seta.

Do naszej złotej drużyny Ligi Narodów zwrócił się w sieci również prezydent RP - Karol Nawrocki.

Gratuluję Reprezentacji Polski siatkarzy kolejnego triumfu w Lidze Narodów! Pokazaliście charakter, odwróciliście losy finału i udowodniliście, że nigdy nie rezygnujecie z walki
napisał

Zobacz również:

Sceny z finału Ligi Narodów
Liga Narodów siatkarzy

Radość Polaków przerwana. Sprytny manewr Amerykanów. Sceny w finale LN

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Siatkarz w zielonej koszulce reprezentacji Polski z rozjaśnionymi włosami, częściowo zafarbowanymi na czerwono, na tle rozmytej publiczności.
Tomasz FornalGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Uśmiechnięty mężczyzna w garniturze stoi na tle kilku dużych amerykańskich flag.
Karol NawrockiAndrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
Mężczyzna w garniturze stoi przy mównicy z dwoma mikrofonami, w tle widoczny fragment biało-czerwonej flagi.
Donald TuskJACEK DOMINSKI/REPORTEREast News


Siatkarska reprezentacja Polski odebrała puchar i złote medale za triumf w Lidze Narodów 2026. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja