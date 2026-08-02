Triumf Polaków. Tusk ogłosił kluczowy powód, Nawrocki wydał komunikat

Rok temu reprezentacja Polski rozbiła w wielkim finale Ligi Narodów urzędujących mistrzów świata - Włochów. Tym razem bój o tytuł był zdecydowanie bardziej wyrównany. Ba, finał ze Stanami Zjednoczonymi został zwieńczony tie-breakiem, którym na szczęście lepsi okazali się "Biało-Czerwoni", drugi rok z rzędu sięgając po trofeum dla najlepszej drużyny rozgrywek.

Mimo wielkiej radości, pozostaje mieć nadzieję, że to dopiero przedsmak tego, co czeka nas w tym roku. Wygrana w Lidze Narodów to bowiem kapitalny prognostyk przed najważniejszą imprezą tego sezonu - mistrzostwami Europy.

Zanim jednak naszych siatkarzy pochłonie kolejna walka o medale, teraz reprezentacji nadszedł dla nich czas na świętowanie i przyjmowanie zasłużonych gratulacji. A te złożyli reprezentacji Polski między innymi przedstawiciele władz państwowych.

Reprezentacja Polski wygrała Ligę Narodów. Donald Tusk i Karol Nawrocki złożyli gratulacje

Premier Donald Tusk w swoim wpisie na platformie "X" nie tylko cieszył się z triumfu "Biało-Czerwonych", ale też wspomniał o powodzie, który mógł przesądzić o naszym zwycięstwie.

Złoto Ligi Narodów dla naszych siatkarzy! Podobno motywacyjna przemowa Tomka Fornala zdecydowała. Jakbym ją słyszał. Brawo!

Tomasz Fornal - który po finale został oficjalnie okrzyknięty MVP całych rozgrywek - zasłynął swoją viralową, żołnierską przemową w trakcie półfinałowego starcia na igrzyskach olimpijskich właśnie ze Stanami Zjednoczonymi. "Dawać, k...a, nap........amy się z nimi teraz!" - motywował swoich kompanów z kadry.

Teraz także raz za razem pokrzykiwał do pozostałych siatkarzy, podnosząc ich morale. Tak było choćby po jego udanym ataku z drugiej linii na początku trzeciego seta.

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Do naszej złotej drużyny Ligi Narodów zwrócił się w sieci również prezydent RP - Karol Nawrocki.

Gratuluję Reprezentacji Polski siatkarzy kolejnego triumfu w Lidze Narodów! Pokazaliście charakter, odwróciliście losy finału i udowodniliście, że nigdy nie rezygnujecie z walki

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Tomasz Fornal Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Karol Nawrocki Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Donald Tusk JACEK DOMINSKI/REPORTER East News





Siatkarska reprezentacja Polski odebrała puchar i złote medale za triumf w Lidze Narodów 2026. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport