Tomasz Fornal z jasną deklaracją przed finałem. Bez tego nie będzie złota

Mimo to Tomasz Fornal , przyjmujący reprezentacji Polski, przekonuje, że "Biało-Czerwoni" zamiast stresu powinni czuć radość z uczestniczenia w wyjątkowych chwilach, być może najważniejszych w karierze.

- Na pewno będzie fajna atmosfera, to będzie jeden z najważniejszych meczów w historii polskiej siatkówki. I dla każdego indywidualnie jeden z ważniejszych w życiu. Musimy się tym bawić, cieszyć. I nie zapominać, że gra w finale to spełnienie dziecięcych marzeń. Musimy z tego czerpać radość. Na pewno będą ciężkie momenty, na pewno będzie dużo wymian, walki, ale sądzę że każdy zostawi na boisku wszystko, co ma - zaznacza Fornal.