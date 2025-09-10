Tomasz Fornal wyznał to wprost, takie ma relacje z bratem. Do tej pory o tym milczał

Bardzo dużo podczas swojej kariery siatkarskiej osiągnął już Tomasz Fornal. Przyjmujący w swoim dorobku ma m.in. trzy tytuły mistrza Polski, wygraną w Pucharze Polski, czy medale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Do tego dochodzą także sukcesy w barwach narodowych, które zawodnik reprezentuję z dumą od lat. Wraz z kadrą sięgnął po srebro igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata, dwa złota Ligi Narodów i złoto mistrzostw Europy. To tylko kilka z osiągniętych przez niego sukcesów.

Co ciekawe, w siatkówkę gra również jego starszy o dwa lata brat, Jan. Jego kariera zdecydowanie nie potoczyła się tak, jak Tomasza, lecz mimo to ma na swoim koncie kilka medali. W barwach niemieckiego Berlin Recycling Volley sięgnął po mistrzostwo, Puchar i Superpuchar kraju.

Na swoim koncie ma również medal rozgrywek PlusLigi. W sezonie 2020/2021 w barwach PGE Projektu Warszawa wywalczył trzecie miejsce. W najbliższej kampanii będzie grać we Włoszech, a dokładniej w Virtus Volley Fano, drugoligowej drużynie.

Bracia ze względu na siatkarskie obowiązki nie mają dla siebie zbyt dużo czasu. O szczegółach ich relacji w Kanale Zero opowiedział właśnie Tomasz. Przyjmujący wskazał, że zawsze może liczyć na Jana.

- Relację mamy super. Sądzę, że niejeden brat w jakimś stopniu mógłby zazdrościć, bo mi ta kariera potoczyła się super. On teraz pojechał do Włoch, do drugiej ligi. Oczywiście też walczy i swoją karierę robi, ale niejeden mógłby zazdrościć, a ja nigdy nie poczułem od niego, żeby mi zazdrościł. Zawsze mnie wspiera, pomaga, dzwoni. Jeżeli czegokolwiek bym potrzebował, zawsze się mogę do niego odezwać i szczerze mi pomoże - powiedział.

Bracia Fornal w jednej drużynie? "Kiedyś"

Zapytany o to, czy chciałby w przyszłości zagrać z bratem w jednej drużynie, nie pozostawił żadnych wątpliwości. Do tego zdradził, że taka sytuacja miała już miejsce, lecz bardzo dawno temu.

Chciałbym jak najbardziej. Mieliśmy okazję razem zagrać w okolicach gimnazjalnych razem, jak chodziliśmy do tej samej szkoły, ale to jest trochę inne granie, niż seniorskie. Mieliśmy okazję grać przeciwko sobie, jak ja grałem w Jastrzębskim Węglu, a on wtedy był w Projekcie Warszawa, więc chciałbym kiedyś zagrać z nim w jednej drużynie

Nadchodzący sezon Tomasz Fornal, podobnie jak brat spędzi za granicą. Będzie on występował w tureckim Ziraacie Ankara.

Maksymilian Granieczny: Nie jest łatwo nie zwariować, bo spełniam marzenia Polsat Sport Polsat Sport

Nikola Grbić i Tomasz Fornal Piotr Hukalo East News

Tomasz Fornal Artur Szczepanski/REPORTER East News

Tomasz Fornal MICHAL KLAG/REPORTER East News