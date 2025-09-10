Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tomasz Fornal wyznał to wprost, takie ma relacje z bratem. Do tej pory o tym milczał

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Od lat Tomasz Fornal stanowi o sile siatkarskiej reprezentacji Polski. Przyjmujący ma na swoim koncie wiele medali i sukcesów, dzięki czemu jest równocześnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych siatkarzy. Co ciekawe, w siatkówkę gra również jego starszy brat, Jan. 28-latek zdradził, jak wyglądają ich relacje.

Tomasz Fornal
Tomasz FornalMICHAL KLAG/REPORTEREast News

Bardzo dużo podczas swojej kariery siatkarskiej osiągnął już Tomasz Fornal. Przyjmujący w swoim dorobku ma m.in. trzy tytuły mistrza Polski, wygraną w Pucharze Polski, czy medale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Do tego dochodzą także sukcesy w barwach narodowych, które zawodnik reprezentuję z dumą od lat. Wraz z kadrą sięgnął po srebro igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata, dwa złota Ligi Narodów i złoto mistrzostw Europy. To tylko kilka z osiągniętych przez niego sukcesów.

Co ciekawe, w siatkówkę gra również jego starszy o dwa lata brat, Jan. Jego kariera zdecydowanie nie potoczyła się tak, jak Tomasza, lecz mimo to ma na swoim koncie kilka medali. W barwach niemieckiego Berlin Recycling Volley sięgnął po mistrzostwo, Puchar i Superpuchar kraju.

Zobacz również:

Stefano Lavarini
Reprezentacja siatkarek

Koniec mistrzostw, nagle cios dla Stefano Lavariniego. Werdykt już zapadł

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz

    Na swoim koncie ma również medal rozgrywek PlusLigi. W sezonie 2020/2021 w barwach PGE Projektu Warszawa wywalczył trzecie miejsce. W najbliższej kampanii będzie grać we Włoszech, a dokładniej w Virtus Volley Fano, drugoligowej drużynie.

    Bracia ze względu na siatkarskie obowiązki nie mają dla siebie zbyt dużo czasu. O szczegółach ich relacji w Kanale Zero opowiedział właśnie Tomasz. Przyjmujący wskazał, że zawsze może liczyć na Jana.

    - Relację mamy super. Sądzę, że niejeden brat w jakimś stopniu mógłby zazdrościć, bo mi ta kariera potoczyła się super. On teraz pojechał do Włoch, do drugiej ligi. Oczywiście też walczy i swoją karierę robi, ale niejeden mógłby zazdrościć, a ja nigdy nie poczułem od niego, żeby mi zazdrościł. Zawsze mnie wspiera, pomaga, dzwoni. Jeżeli czegokolwiek bym potrzebował, zawsze się mogę do niego odezwać i szczerze mi pomoże - powiedział.

    Bracia Fornal w jednej drużynie? "Kiedyś"

    Zapytany o to, czy chciałby w przyszłości zagrać z bratem w jednej drużynie, nie pozostawił żadnych wątpliwości. Do tego zdradził, że taka sytuacja miała już miejsce, lecz bardzo dawno temu.

    Chciałbym jak najbardziej. Mieliśmy okazję razem zagrać w okolicach gimnazjalnych razem, jak chodziliśmy do tej samej szkoły, ale to jest trochę inne granie, niż seniorskie. Mieliśmy okazję grać przeciwko sobie, jak ja grałem w Jastrzębskim Węglu, a on wtedy był w Projekcie Warszawa, więc chciałbym kiedyś zagrać z nim w jednej drużynie
    mówił.

    Nadchodzący sezon Tomasz Fornal, podobnie jak brat spędzi za granicą. Będzie on występował w tureckim Ziraacie Ankara.

    Maksymilian Granieczny: Nie jest łatwo nie zwariować, bo spełniam marzeniaPolsat SportPolsat Sport

    Zobacz również:

    Bartosz Kurek, Anna Kurek
    Siatkówka

    Tak Kurek poznał żonę. Różnica wieku nie była przeszkodą. Miłość od pierwszego wejrzenia

    Michał Chmielewski
    Michał Chmielewski
    Trener w białej koszulce rozmawia z siatkarzem reprezentacji Polski w czerwonym stroju, pokazując mu notatki na kartkach. W tle widownia hali sportowej, atmosfera skupienia i koncentracji podczas rozgrywki.
    Nikola Grbić i Tomasz FornalPiotr HukaloEast News
    Siatkarz w czerwonym stroju wyraża silne emocje podczas meczu, jego twarz jest wyraźnie widoczna, w tle pozostali zawodnicy i siatka.
    Tomasz FornalArtur Szczepanski/REPORTEREast News
    Sportowiec z dwukolorowymi włosami ubrany w ciemny strój sportowy, w tle sylwetka innego zawodnika w czerwonym stroju siatkarskim, rozmyte trybuny i światła hali.
    Tomasz FornalMICHAL KLAG/REPORTEREast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja