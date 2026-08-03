Przed rokiem w wielkim finale reprezentacja Polski pokonała 3:0 urzędujących mistrzów świata - Włochów. Tym razem batalia o tytuł miała znacznie bardziej dramatyczny przebieg i została zwieńczona tie-breakiem. Lepsi w nim okazali się na szczęście "Biało-Czerwoni" nie ustępując z tronu przeznaczonego dla triumfatorów Ligi Narodów.

Przebieg finału skomentował... jeszcze przed jego rozegraniem późniejszy MVP rozgrywek - Tomasz Fornal, który był gościem podcastu Grzegorza Krychowiaka w studiu RMF FM. I choć obaj spotkali się jeszcze przed finałowym turniejem w Chinach, pokusili się o jakże korzystną wróżbę dla reprezentacji Polski.

- Czy trudny to był finał? Raczej go kontrolowaliśmy. Na spokojnie go przeżyliśmy, bez większych problemów, jak każdy mecz - ćwierćfinał, półfinał, finał. I najważniejsze jest to, że obroniliśmy tytuł. (...) Trochę poświętowaliśmy, na to był moment, a teraz najprawdopodobniej, jak państwo to oglądacie, to jestem na jakimś wyjeździe wakacyjnym, bo dostaliśmy tydzień wolnego po złotym medalu. Najwyżej to wytniemy - śmiał się Tomasz Fornal, a jego słowa okazały się prorocze, przynajmniej po części.

Oto kolejny selekcjoner reprezentacji Polski? Tomasz Fornal wskazał nazwisko

Odcinek z polskim siatkarzem w roli głównej ukaże się dopiero dziś wieczorem, lecz wypuszczona została już zapowiedź całej rozmowy. A w niej Tomasz Fornal odniósł się między innymi do obsady stanowiska selekcjonera w siatkarskiej reprezentacji Polski.

- Ponad dwadzieścia lat selekcjonerem jest ciągle trener z zagranicy - zagadnął swojego rozmówcę były piłkarz naszej kadry narodowej.

Na co MVP Ligi Narodów w odpowiedzi "namaścił" kolejnego selekcjonera "Biało-Czerwonych".

Teraz się szykuje Polak, czyli Michał Winiarski

42-letni szkoleniowiec i były reprezentant Polski prowadzi obecnie ekipę Aluron CMC Warta Zawiercie. Ma za sobą także trzyletnią pracę w roli selekcjonera w reprezentacji Niemiec. Na tym polu nie brakuje mu więc doświadczenia.

Na razie reprezentację Polski prowadzi jednak - i to z ogromnymi sukcesami - Nikola Grbić, który przyzwyczaił nas do tego, że gdy już zabiera drużynę na ważny turniej, przywozi z niego medal. Oby nie inaczej było na zbliżających się mistrzostwach Europy, podczas których reprezentacja Polski znów celować będzie w drogocenne złoto.

Tomasz Fornal w reprezentacji Polski Artur Szczepański/Reporter East News

Nikola Grbić Marcin Golba AFP

Michał Winiarski Uwe Anspach /DPA AFP





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