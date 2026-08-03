Tomasz Fornal wskazał kolejnego trenera reprezentacji Polski. Znane nazwisko
Reprezentacja Polski ma okazję do hucznego świętowania. Obrona tytułu w siatkarskiej Lidze Narodów to wszak wielki wyczyn, a właśnie tego dokonali podopieczni trenera Nikoli Grbicia, pokonując w niedzielnym finale 3:2 (25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10) Stany Zjednoczone. Jednym z głównych autorów naszego sukcesu był wybrany MVP całej imprezy Tomasz Fornal, który jeszcze przed sukcesem w Chinach udzielił wywiadu, Grzegorzowi Krychowiakowi. A podczas rozmowy "namaścił" przyszłego trenera polskiej kadry, wskazując jedno nazwisko.
Przed rokiem w wielkim finale reprezentacja Polski pokonała 3:0 urzędujących mistrzów świata - Włochów. Tym razem batalia o tytuł miała znacznie bardziej dramatyczny przebieg i została zwieńczona tie-breakiem. Lepsi w nim okazali się na szczęście "Biało-Czerwoni" nie ustępując z tronu przeznaczonego dla triumfatorów Ligi Narodów.
Przebieg finału skomentował... jeszcze przed jego rozegraniem późniejszy MVP rozgrywek - Tomasz Fornal, który był gościem podcastu Grzegorza Krychowiaka w studiu RMF FM. I choć obaj spotkali się jeszcze przed finałowym turniejem w Chinach, pokusili się o jakże korzystną wróżbę dla reprezentacji Polski.
- Czy trudny to był finał? Raczej go kontrolowaliśmy. Na spokojnie go przeżyliśmy, bez większych problemów, jak każdy mecz - ćwierćfinał, półfinał, finał. I najważniejsze jest to, że obroniliśmy tytuł. (...) Trochę poświętowaliśmy, na to był moment, a teraz najprawdopodobniej, jak państwo to oglądacie, to jestem na jakimś wyjeździe wakacyjnym, bo dostaliśmy tydzień wolnego po złotym medalu. Najwyżej to wytniemy - śmiał się Tomasz Fornal, a jego słowa okazały się prorocze, przynajmniej po części.
Oto kolejny selekcjoner reprezentacji Polski? Tomasz Fornal wskazał nazwisko
Odcinek z polskim siatkarzem w roli głównej ukaże się dopiero dziś wieczorem, lecz wypuszczona została już zapowiedź całej rozmowy. A w niej Tomasz Fornal odniósł się między innymi do obsady stanowiska selekcjonera w siatkarskiej reprezentacji Polski.
- Ponad dwadzieścia lat selekcjonerem jest ciągle trener z zagranicy - zagadnął swojego rozmówcę były piłkarz naszej kadry narodowej.
Na co MVP Ligi Narodów w odpowiedzi "namaścił" kolejnego selekcjonera "Biało-Czerwonych".
Teraz się szykuje Polak, czyli Michał Winiarski
42-letni szkoleniowiec i były reprezentant Polski prowadzi obecnie ekipę Aluron CMC Warta Zawiercie. Ma za sobą także trzyletnią pracę w roli selekcjonera w reprezentacji Niemiec. Na tym polu nie brakuje mu więc doświadczenia.
Na razie reprezentację Polski prowadzi jednak - i to z ogromnymi sukcesami - Nikola Grbić, który przyzwyczaił nas do tego, że gdy już zabiera drużynę na ważny turniej, przywozi z niego medal. Oby nie inaczej było na zbliżających się mistrzostwach Europy, podczas których reprezentacja Polski znów celować będzie w drogocenne złoto.