Rozmowy z Tomaszem Fornalem zazwyczaj są frapujące, bo rzadko kiedy wywiady przebiegają sztampowo. Nasz przyjmujący w końcu mógł także podejść do nas z podniesioną głową, świadomy tego, że w arcyważnym meczu miał swój duży udział w historycznym sukcesie. We francuskiej hali Arena Paris Sud wreszcie przełamali trwającą od 2004 roku klątwę olimpijskich ćwierćfinałów.

Co szalenie ważne, na ławce szkoleniowej mają trenera, któremu "polska euforia" nie będzie aż w takim stopniu się udzielała, bo sam już doświadczał, jak smakują podia igrzysk olimpijskich. I to dwukrotnie, raz na jego szyi zawisło złoto (2000 rok Sydney), a cztery lata wcześniej brąz. Nieprzypadkowo nasi zawodnicy dosłownie chwilę po tym, jak ogromnie uradowali się z pokonania Słoweńców, z którymi tyle już meczów o stawkę przegrywali, zostali w jednej chwili sprowadzenie przez Serba na ziemię.

Chociażby Paweł Zatorski wspominał o tym, co usłyszeli od szkoleniowca , iż to dopiero początek, a zatem nie należy zacząć się przedwcześnie cieszyć, gdy misja jeszcze trwa.

- Oczywiście że tak. Zdajemy sobie sprawę, że zrobiliśmy fantastyczną rzecz, w końcu awansując do półfinału igrzysk. Ale wydaje mi się, że ta drużyna ma aspiracje na trochę więcej niż sam półfinał - z błyskiem w oku zaakcentował nasz przyjmujący. I od razu zapewnił, że chwilę wcześniej to oko, nie jak w przypadku wielu jego kolegów, u niego było zupełnie suche. - Rzadko płaczę, a więc łza się nie pojawiła - odparł krótko.

Tomasz Fornal: Fajnie, że dziś pomogłem drużynie

- Z Brazylią to tak za dużo nie miałem możliwości, bo grałem tylko punkt, ale no na pewno... To nie jest łatwe, kiedy tak naprawdę cztery czy pięć dni w ogóle nic nie trenujesz. A jedyne, co robisz, to leżysz i masujesz sobie stopę, żeby potem wejść i zagrać na klasowych zawodników, jakimi byli Włosi. Tym bardziej cieszę się, że dziś udało mi się coś pozytywnego pokazać i pomóc drużynie w awansie do półfinału - zaznaczył "Forni".