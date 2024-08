Tomasz Fornal się tłumaczy, to był przypadek. "Na porządku dziennym"

Wydawało się, że wszystko, co chciano wiedzieć o igrzyskach, było już ujawnione. Tymczasem Tomasz Fornal postanowił jeszcze, zapewne po raz ostatni, odnieść się do kwestii swojej słynnej wypowiedzi , która zrobiła wśród kibiców absolutną furorę, ale wielu też zszokowała, nie zawsze w pozytywnym sensie.

Tomasz Fornal się tłumaczył

"Dawać ku***, napier*** się z nimi" - mówił do swoich kolegów w czasie meczu Polska - USA na igrzyskach olimpijskich Tomasz Fornal. Co nieczęsto się zdarza, jego wypowiedź została nagrana w taki sposób, że mogli usłyszeć ją wszyscy kibice. Szybko okazała się prawdziwym hitem, tym bardziej że Biało-Czerwoni odzyskali siły i wygrali marzenia o finale ze świetnie dysponowanymi siatkarzami ze Stanów Zjednoczonych.

Po czasie Fornal postanowił wytłumaczyć swoje zachowanie. W rozmowie na kanale Dwa Bieguny odniósł się do kontekstu tego, co powiedział i faktu, że to nie pierwszy raz, gdy coś takiego się zdarzyło. Według niego jest to dla wielu sportowców codzienność.