Czy kibice mają się o co martwić, patrząc na dwie porażki z rzędu reprezentacji Polski?

Tomasz Fornal: - Pewnie tak, ale ja wiem, że tak nie będziemy grali na imprezach docelowych. I mocno w to wierzę. Na pewno mamy kilka mankamentów, tylko pragnę wszystkich uświadomić, że to jest naprawdę nowa drużyna. My musimy się zżyć i musimy zjeść coś, żeby zjeść czekoladę, tak że spokojnie. Na pewno to nie wygląda pięknie i my też nie chcemy tak grać i się prezentować, ale jestem święcie przekonany, że ta drużyna będzie mogła osiągnąć dużo.

Końcówki was trochę nie martwią? Jednak kilka takich wam się zdarzyło, gdy normalnie nie macie problemów, by w takich sytuacjach wygrywać sety.

- No cóż, to na razie tak wygląda. Gdybym znał odpowiedź na to pytanie, byłbym grającym trenerem, a że nie znam, to tylko gram. Na pewno nasza gra nie wygląda pięknie i nie powala, czy to końcówki, czy całe mecze, ale ja jestem spokojny.

Na ile ty, jako osoba dopiero wchodząca w rytm meczowy, czujesz, że jeszcze potrzebujesz rozpędu, by poczuć pewność siebie na boisku?

- Ja na boisku czuję się raczej pewny siebie. Tego mi nie brakuje, ale na pewno z meczu na mecz rytm jest fajniejszy i dużo daje.

Norbert Huber powiedział o "zaufaniu do procesu". Ta maksyma wszystkim wam przyświeca?

- Ja wiem, że kibice i wy-media "co tu się dzieje i sensacja". Macie do tego pełne prawo, ale wewnątrz naszej grupy trochę inaczej to wygląda. Wiemy, na jakim jesteśmy etapie i wiemy, co ta drużyna może osiągnąć, jakich mamy zawodników i o co walczymy w tym sezonie. Tak że bardzo się cieszę, że wy piszecie takie nagłówki, ale my naprawdę wierzymy w proces, który Nikola zaplanował. Potknięcia się zdarzają i one były, na przestrzeni ostatnich lat i zawsze będą, bo to jest sport.

- To jest totalnie nowa drużyna. I to, że jest nas kilku z poprzedniego sezonu, z igrzysk olimpijskich, o niczym nie świadczy, bo jest bardzo dużo nowych twarzy i bardzo dużo debiutantów w "14". I my po prostu, jak to powiedział Kuba, musimy znaleźć tę tożsamość

Jakub Kochanowski powiedział, że ta drużyna musi zbudować tożsamość. Na czym miałoby to polegać?

- Na pewno w jakimś stopniu tak, ponieważ to jest totalnie nowa drużyna. I to, że jest nas kilku z poprzedniego sezonu, z igrzysk olimpijskich, o niczym nie świadczy, bo jest bardzo dużo nowych twarzy i bardzo dużo debiutantów w "14". I my po prostu, jak to powiedział Kuba, musimy znaleźć tę tożsamość, na której będziemy się opierać i która będzie charakteryzowała naszą drużynę. To najważniejsze na ten moment, by znaleźć balans i to, by gra wyglądała tak, jakbyśmy sobie tego życzyli i wyobrażali.

Przed meczem z Francją serce zabije mocniej?

- Sądzę, że tak samo, jak przed każdym innym.

Mówiąc o najważniejszych imprezach, myślisz, że już turniej finałowy Ligi Narodów będzie etapem, gdzie możecie osiągnąć wyższy pułap?

- Na pewno będziemy chcieli ten turniej wygrać. Nie oszukujmy się, że o ile trenerzy różnie do tego podchodzą i czasami poświęcają te rozgrywki na ogrywanie młodszych zawodników, to wydaje mi się, że mimo wszystko w Chinach powinniśmy wyglądać już znacząco lepiej. A przynajmniej mam taką nadzieję. Ręki sobie nie dam uciąć, ale robimy wszystko, aby to wyglądało lepiej i byśmy się z meczu na mecz prezentowali coraz lepiej. A czy tak jest, to pozostawiam wam-ekspertom do oceny.

A ten spokój zauważasz też u młodszych zawodników?

- Na pewno nikt nie daje poznać po sobie, by był spanikowany lub zestresowany. Nie widać w naszej drużynie paniki i "Kochan" dobrze to powiedział.

Te braki i niedoskonałości, które widzimy w meczach, zaklęte są też w płaszczyźnie fizycznej?

- Nie wiem, ja czuję się dobrze i nie narzekam na "fizykę". Dla mnie jest okay, choć zdaję sobie sprawę, że jeśli o to chodzi, to nie jestem wymagający. Niemniej u mnie jest okay, a myślę, że u nas na ten moment aspekty siatkarskie delikatnie nie wyglądają tak, jak powinny. Jednak jestem święcie przekonany, że za jakiś czas to będzie wyglądało już lepiej.

Czyli chodzi o wypracowanie automatyzmów?

- To jest nowa drużyna i musimy znaleźć samych siebie.

Rozmawiał i notował Artur Gac, Gdańsk

Polsat Sport Polsat Sport

Tomasz Fornal Adam Warżawa PAP

Tomasz Fornal (z prawej) Adam Warżawa PAP

Tomasz Fornal (z lewej) i Jakub Kochanowski FOT. ANNA KLEPACZKO / FOTOPYK Newspix.pl