Tomasz Fornal ma zakaz wjazdu do USA. Wydało się w ostatniej chwili

Kontuzja Rafała Szymury narobiła sporego zamieszania w szeregach polskiej reprezentacji. Doświadczony przyjmujący działał jako kapitan drużyny i służył jako jej podpora w pierwszych trudnych momentach. Siatkarz nabawił się urazu tuż przed wyjazdem do Chicago. Wtedy Nikola Grbić podjął decyzję o tym, by do Stanów Zjednoczonych pojechał Tomasz Fornal.

"Taki okres, trzeba go przepracować, przetrenować. Nic na to nie poradzimy, trzeba poczekać na mecze. Było trochę więcej skupienia się na siłowni i aspektach fizycznych. Nie ma co się dziwić, to taki okres, że musieliśmy to zrobić. Pierwszy raz mam tak długą przerwę od gry" - wyjaśniał Polak.