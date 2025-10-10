Tomasz Fornal już zachwyca, tak przywitał się z Turcją. Będzie szansa na pierwszy puchar

Od lat Tomasz Fornal jest w absolutnej czołówce najlepszych siatkarzy świata. Podczas swojej kariery w barwach reprezentacji Polski zdołał zdobyć już mistrzostwo Europy, dwa złota Ligi Narodów, wicemistrzostwo i brązowy medal mistrzostw świata czy wicemistrzostwo olimpijskie.

Do tego na przestrzeni kilku sezonów w JSW Jastrzębskim Węglu dołożył kilka medali na krajowej arenie. Podczas sześciu lat w klubie wywalczył m.in. trzykrotnie mistrzostwo Polski, dwukrotnie Superpuchar Polski czy Puchar Polski. Do tego dochodzą także medale siatkarskiej Ligi Mistrzów.

Przyjmujący w końcu zdecydował się na nowe wyzwanie i podjął się wielkiej zmiany. Po raz pierwszy w swojej karierze udał się grać za granicę, a dokładniej do Turcji. W sezonie 2025/2026 będzie reprezentować barwy czołowego zespołu tamtejszej ligi, Ziraatu Bankasi Ankara. Poza nim w zespole znajdują się także inne gwiazdy światowej siatkówki, Trevor Clevenot czy Nimir Abdel-Aziz.

Co ciekawe, niecałe dwa tygodnie po zakończeniu sezonu reprezentacyjnego Polak zaliczył już nieoficjalny debiut w barwach nowego klubu.

Fornal zadebiutował, będzie szansa na pierwsze trofeum

Wszystko miało miejsce w Ankarze przy okazji turnieju TSYD. Jego drużyna w półfinale zmagań zmierzyła się z Halkbankiem, czwartą drużyną Ligi Mistrzów poprzedniego sezonu. Rywalizacja zakończyła się zwycięstwem Ziraatu 3:1, dzięki czemu Fornal i spółka zameldowali się w wielkim finale. Turecki klub wszystkim pochwalił się w mediach społecznościowych.

- Nasz zespół zmierzył się z Halkbankiem Ankara w turnieju TSYD w Ankarze. Pokonaliśmy przeciwnika 3:1 i awansowaliśmy do finału pucharu! W finale nasza drużyna zmierzy się ze zwycięzcą meczu Fenerbahce Medicana - Spor Toto - czytamy we wpisie.

Jak wspomniano w komunikacie w finale Ziraat zmierzy się z lepszym meczu Fenerbahce Medicana - Spor Toto. Przyjmujący w barwach tureckiego klubu oficjalny debiut zaliczy najprawdopodobniej 21 października. Wtedy Ziraat Bankasi spotka się z Fenerbahce w starciu w ramach Superpucharu Turcji.

Tomasz Fornal: Od samego początku mówiliśmy, że to duży sukces. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

