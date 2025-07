Tomasz Fornal dostał ofertę nie do odrzucenia. Wielka zmiana coraz bliżej

Tomasz Fornal jest jednym z wicemistrzów olimpijskich, którzy najpóźniej dołączyli do składu reprezentacji Polski na ten sezon. Kiedy jego koledzy rywalizowali w pierwszych dwóch turniejach Ligi Narodów, przyjmujący najpierw odpoczywał po długim sezonie klubowym, a ostatnio trenował w Spale.

Rozgrywki w JSW Jastrzębskim Węglu zakończył w maju turniejem Final Four Ligi Mistrzów, w którym zdobył brązowy medal. W przyszłym sezonie także będzie mieć szansę występu w tych rozgrywkach, ale już w barwach Ziraatu Bankasi Ankara. O transferze polskiego siatkarza do Turcji mówiło się już od jesieni ubiegłego roku, ale dotąd nie komentował sprawy. Teraz odsłonił kulisy decyzji i zdradził, czym przekonali go Turcy.

Bardzo chcieli i dosyć szybko się odezwali. A są oferty, których się nie odrzuca. Tak to wyglądało. Byłem w stałym kontakcie z chłopakami, którzy też tam będą grać. Pewnie się domyślacie, którzy to są. Perspektywa drużyny, którą mi przedstawiono, i tego, o co będziemy walczyć w przyszłym sezonie, zdecydowały, że stwierdziłem: czemu nie. Będziemy mieli możliwość rywalizować o tytuł w Lidze Mistrzów, sądzę, że to jak najbardziej realne

Siatkówka. Wyjątkowa propozycja dla Tomasza Fornala. "To nie ode mnie zależy"

Pierwsze informacje o przenosinach przyjmującego nad Bosfor nie przez przypadek pojawiły się ponad pół roku przed zmianą klubu. Siatkarski rynek z roku na rok nabiera tempa jeszcze wcześniej. Dochodzi do tego, że kontrakty na kolejny sezon podpisuje się z niemal rocznym wyprzedzeniem. Sam Fornal przyznaje, że Turcy zgłosili się do niego jeszcze przed październikiem 2024 r., gdy temat negocjacji przedostał się do mediów.

- Wszystko rozwinęło się dosyć szybko. Tak wygląda teraz rynek, cała baza transferowa. To nie ode mnie zależy, że ktoś odzywa się do mnie już w lipcu - przekonuje siatkarz.

Dla zawodnika, który niedługo skończy 28 lat, Ziraat będzie pierwszym zagranicznym klubem. Trafi do niego po sześciu latach spędzonych w JSW Jastrzębskim Węglu, z którym wygrał niemal wszystko oprócz upragnionego złota Ligi Mistrzów. Dlaczego właśnie teraz siatkarz zdecydował się na wyjazd?

- Stwierdziłem po prostu, że to może być odpowiedni czas, by spróbować czegoś nowego, wyjechać za granicę. W ostatnich latach powtarzałem sobie, że chciałbym, by kariera przebiegła tak, żebym miał potem co opowiadać. Wydaje mi się, że wyjazd do Turcji da mi takie doświadczenie i możliwości - zaznacza Fornal.

Tomasz Fornal z jasną deklaracją. Nie zostawia wątpliwości. "Nigdy"

Przyjmujący zaznacza, że jest świadomy, że za granicą, gdzie będzie występować jako obcokrajowiec, będzie się od niego wymagać więcej. Na razie siatkarz niezwykle popularny jest natomiast w Polsce. W wielu miastach można zobaczyć billboardy z reklamami, w których wziął udział.

Na Instagramie obserwuje go ponad pół miliona ludzi - żaden inny członek kadry Nikoli Grbicia nie jest tak popularny w mediach społecznościowych. I przyjmujący stara się z tej popularności korzystać.

To idzie progresywnie od mistrzostw świata w Polsce w 2022 r. Czy tak się powinno to pożytkować? Nie wiem, każdy ma swój styl, swoją wizję na prowadzenie kariery. Ja to lubię, mi się to podoba i sprawia przyjemność. Będę robił tak, jak to czuję

I zdradza, że decyzji biznesowych nie podejmuje samodzielnie. Ma doradcę, z którym analizuje propozycje. Okazuje się, że przy rozpatrywaniu ofert trzyma się jednej żelaznej zasady.

- Nie decyduję o tym sam. Propozycji jest trochę. Zawsze wychodzę z założenia, że chcę robić rzeczy, które mi odpowiadają, są spójne ze mną. Nie chcę robić niczego na siłę. Na pewno nigdy nie zareklamuję alkoholu. Uważam, że jako sportowiec nie powinienem tego robić. Tym bardziej że zdaję sobie sprawę, że śledzi mnie bardzo dużo młodych osób. I w jakiś sposób czerpie ze mnie przykład - deklaruje Fornal.

Tomasz Fornal: Nie robię tego dla pieniędzy. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

