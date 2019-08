Polscy siatkarze podejmują Francję w swoim drugim meczu turnieju eliminacyjnego do igrzysk w Tokio. Śledź przebieg spotkania w gdańskiej Ergo Arenie z Interią!

"Biało-Czerwoni" rozpoczęli turniej od pewnego zwycięstwa z Tunezją 3:0 (25:15, 25:19, 25:19), a w drugim piątkowym spotkaniu Francja wygrała po kapitalnym meczu ze Słowenią 3:0 (26:24, 25:20, 25:23).

Eksperci i kibice zastanawiali się, jaki skład desygnuje do gry Vital Heynen w tym arcyważnym spotkaniu. Zwycięzca otwierał sobie szeroko drzwi na igrzyska w Tokio. Selekcjoner Orłów trzymał do końca w tajemnicy wyjściową "szóstkę". Charyzmatyczny Belg dokonał istotnej zmiany w porównaniu do spotkania z Tunezją. Na pozycji atakującego miejsce Dawida Konarskiego zajął Maciej Muzaj.

"Biało-Czerwoni" niesieni dopingiem kibiców, którzy szczelnie wypełnili Ergo Arenę, od początku przejęli inicjatywę. W pierwszych fragmentach dobrze spisywał się Wilfredo Leon, zwłaszcza w ataku i bloku. Po Kubańczyku z polskim paszportem widać jednak, że trochę brakuje mu ogrania meczowego. dwa razy nie skończył przechodzących piłek, co nie powinno mu się zdarzać. Potem ciężar zdobywania punktów wziął na siebie Muzaj i wywiązywał się z tego bez zarzutu. Polacy prowadzili 3:1, 5:2, 10:7.

Awans do Tokio zapewnią sobie tylko zwycięzcy turnieju. Dodatkową szansę zespoły ze Starego Kontynentu otrzymają na początku stycznia, kiedy zaplanowano turniej kontynentalny. Weźmie w nim udział osiem najwyżej sklasyfikowanych teamów, które nie wywalczyły olimpijskiej kwalifikacji. W stolicy Japonii także zagra tylko zwycięzca.



Polska - Francja 1:0 (25:21, 7:8, 0:0) - trwa II set

Polska: Piotr Nowakowski, Maciej Muzaj, Wilfredo Leon, Fabian Drzyzga, Michał Kubiak, Mateusz Bieniek, Paweł Zatorski (libero) oraz Damian Wojtaszek (libero), Dawid Konarski



Francja: Benjamin Toniutti, Kevin Tillie, Earvin Ngapeth, Kevin Le Roux, Stephen Boyer, Barthelemy Chinenyeze, Jenia Grebennikov (libero) oraz Antoine Brizard, Jean Patry



Sędziowie: Vladimir Simonović (Serbia) oraz Anderson Cacador (Brazylia)