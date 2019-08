Polscy siatkarze grają w Gdańsku z Tunezją na otwarcie turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich w Tokio. Śledź przebieg rywalizacji w Interii.





- Nie powinniśmy obawiać się Tunezji, jeśli chcemy wygrywać z Francją i Słowenią. Przy dobrej grze powinniśmy spokojnie poradzić sobie z Tunezyjczykami. Najważniejszy mecz będzie w sobotę i potem - miejmy nadzieję - w niedziele dokończymy dzieło - mówił przed rozpoczęciem turnieju kapitan "Biało-Czerwonych" Michał Kubiak.

Dla mistrzów świata to najważniejsza impreza sezonu. Cały cykl przygotowań Heynen zaplanował tak, żeby szczyt formy przyszedł właśnie na zawody w Gdańsku. O przepustkę do Tokio powalczy taka sama "14", która brała udział w XVII Memoriale Huberta Wagnera. W Krakowie "Biało-Czerwoni" zajęli drugie miejsce za Brazylią.

Tunezja to najsłabszy zespół w stawce. Ta ekipa zdobywa medale głównie na kontynencie afrykańskim. Na arenie międzynarodowej Tunezyjczycy się nie liczą. Wszystko wskazuje na to, że w Gdańsku będą dostarczycielami punktów, ale na lekceważenie rywala Polacy na pewno nie mogą sobie pozwolić.



O godz. 20.30 na boisko wyjdą Francuzi i Słoweńcy.



Awans na igrzyska olimpijskie uzyska tylko zwycięzca turnieju.

I set

Wyjściową szóstkę "Biało-Czerwonych" tworzyli Michał Kubiak, Piotr Nowakowski, Dawid Konarski, Wilfredo Leon, Karol Kłos oraz Fabian Drzyzga. Pierwsza akcja zakończyła się skutecznym atakiem Leona, dla którego było bardzo ważne, by dobrze "wejść" w mecz nowej reprezentacji.

Polakom udało się odskoczyć na dwa punkty już przy stanie 4:2, a prowadzenie udało się utrzymać do pierwszej przerwy technicznej, na którą "Biało-Czerwoni" schodzili z prowadzeniem 8:6. Gra z obu stron była jednak dość nerwowa, nie brakowało zepsutych serwisów.



Po krótkiej przerwie lepiej prezentowali się Tunezyjczycy, którzy radzili sobie z atakami gospodarzy, do tego ustawiając szczelny blok. Wkrótce wyszli na prowadzenie 10:9, ale już w kolejnej akcji przełamał się Leon. Tuż przed drugą przerwą techniczną błysnął Dawid Konarski - najpierw atakiem, a później blokiem. 16. punkt dla Polaków plasem zdobył Michał Kubiak i kibice mogli cieszyć się z czteropunktowej przewagi Orłów.



Przy stanie 18:13 dla Polaków o czas po raz pierwszy poprosił trener Tunezyjczyków. Po stracie trzech kolejnych, wykorzystał drugą przerwę. Świetnie na zagrywce spisywał się Kubiak, dzięki czemu "Biało-Czerwoni" seryjnie punktowali, a pierwszy set zakończył się wygraną 25:15.

II set

Od początku drugiej partii trener Vital Heynen dokonał dwóch zmian w składzie i na parkiecie pojawili się Mateusz Bieniek i Aleksander Śliwka. Początek drugiego seta miał podobny przebieg do pierwszej partii. Gra była dość wyrównana, ale to Polacy byli stroną przeważającą i na pierwszą przerwę techniczną schodzili z prowadzeniem 8:6.

Swoją szansę za wszelką cenę chciał wykorzystać Bieniek, który przy stanie 11:9 popisał się pięknym asem serwisowym. "Biało-Czerwoni" znów odskoczyli rywalowi na kilka punktów, prowadząc 16:13 na drugiej przerwie technicznej. W międzyczasie na parkiecie pojawili się Maciej Muzaj, Grzegorz Łomacz i Bartosz Kwolek.



Zmiennicy - nie po raz pierwszy już w tym roku - także pokazali, że są w dobrej formie. "Biało-Czerwoni" przewyższali Tunezyjczyków w każdym elemencie siatkarskiego rzemiosła i drużyna z Afryki nie była w stanie nawiązać walki z mistrzami świata. Drugi set zakończył się wygraną Polaków do 19.

III set

Być może podopieczni Heynena zanadto rozluźnili się na początku trzeciego seta, bo już na początku Tunezyjczycy mogli "odskoczyć" Polakom na dwa punkty. Na nasze szczęście jeden z rywali mimo pustej siatki pomylił się przy stanie 4:5 i to podziałało na "Biało-Czerwonych" otrzeźwiająco. Przed pierwszą przerwą Orły straciły już tylko punkt, a zdobyły cztery, prowadząc 8:4. Ostatnią akcję efektownym atakiem z drugiej linii zakończył Śliwka.



Czołowa drużyna z Afryki ambitnie walczyła o to, by postawić Polakom jak najtrudniejsze warunki. Tunezyjczycy zbliżyli się do Polaków na dwa punkty, ale nie byli w stanie nawiązać bezpośredniego kontaktu.





Polska - Tunezja 2:0 (25:15, 25:19, 21:17) - trwa III set



Polska: Bieniek, Drzyzga, Kłos, Konarski, Kubiak (k), Kwolek, Leon, Łomacz, Muzaj, Nowakowski, Śliwka, Szalpuk, Wojtaszek (l), Zatorski (l).

Tunezja: Mosly (k), Ayech, Mbareki, Karoui, Azzouzi, Redissi (l), Ben Slimene, Bongui, Hmissi (l), Jouini, Karamosli, Moalla, Nagga, Othmen.



