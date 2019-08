- To był obowiązek, żeby dzisiaj wygrać - powiedział w wywiadzie dla TVP Sport Grzegorz Łomacz po zwycięstwie polskich siatkarzy z Tunezją 3:0 w pierwszym meczu turnieju eliminacyjnego do igrzysk olimpijskich w Tokio.

Nasi mistrzowie świata byli murowanymi faworytami starcia z mistrzem Afryki i w dobrym stylu wywiązali się z zadania - wygrali pierwszy mecz w Gdańsku 3:0 (25:15, 25:19, 25:19).

- Cieszymy się, że wygraliśmy 3:0 i nie straciliśmy wielu sił. Tunezyjczycy grali ambitnie, ale nie daliśmy im rozwinąć skrzydeł i wygraliśmy dość swobodnie - powiedział Łomacz.

- Tutaj jest tylko weekend grania, więc jesteśmy mocno skoncentrowani i po prostu zrobiliśmy swoją robotę - dodał.

W drugim piątkowym spotkaniu Francja zmierzy się o 20.30 ze Słowenią. Z Francuzami nasi siatkarze zagrają już w sobotę, a w ostatnim swoim meczu turnieju podejmować będą w niedzielę Słoweńców.



- To będą dwa bardzo ciężkie mecze i oba musimy wygrać - powiedział krótko nasz rozgrywający.

Zdjęcie Radość polskich siatkarzy w meczu z Tunezją. Z lewej Grzegorz Łomacz / Adam Warżawa / PAP

- Myślę, że wszyscy bardzo dobrze czujemy i że będziemy bardzo dobrze grać jutro i pojutrze - powiedział.

Francuzi są głównymi konkurentami naszej drużyny do wywalczenia olimpijskiej przepustki, ale Słowenii także nie można lekceważyć. - To dwa mocne zespoły. Francja to absolutny top światowy i zapowiada się piekielnie ciężki mecz, ale w niedzielę nie będzie łatwiej - ocenił Łomacz.



