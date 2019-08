Tokio 2020. Muzaj: Słoweńcy wbili sobie gwóźdź do trumny błędami na zagrywce

Polacy przypieczętowali awans na igrzyska olimpijskie wygraną 3:1 ze Słowenią. - Słowenia to dla nas niewygodny rywal. Na pewno w drugim secie nie wyglądało to tak, że mamy wszystko pod kontrolą - mówił po meczu reprezentant Polski Maciej Muzaj.

Polacy mecz ze Słowenią rozpoczęli od straty seta, ale później wszystko szło już zgodnie z planem Vitala Heynena.



- Wiedzieliśmy, że Słoweńców nie można lekceważyć, ale od początku najbardziej nastawialiśmy się na Francję, bo wszyscy mówili, że ona będzie najtrudniejszym przeciwnikiem. Tymczasem Słowenia to dla nas niewygodny rywal. Na pewno w drugim secie nie wyglądało to tak, że mamy wszystko pod kontrolą - analizował po spotkaniu Muzaj.



- W końcu Słoweńcy popełnili trochę błędów na zagrywce, sami sobie tym wbili gwóźdź do trumny. Gdy Wilfredo Leon posłał w końcówce drugiej partii dwa asy, to troszeczkę odetchnąłem, przyznam szczerze. Ulżyło mi. To zawodnik, który potrafi zrobić wielką różnicę. Cieszę się, że w takim momencie turnieju, w takim meczu i w takim momencie seta to pokazał. Tego od niego wszyscy oczekiwali i on w stu procentach spełnił swoją rolę - ocenił reprezentant Polski.



Swoją opinię wyraził też środkowy reprezentacji Polski Mateusz Bieniek.

- Pierwszy set nie poszedł po naszej myśli. Spodziewaliśmy się tego, że Słoweńcy zagrają dobrze. Nie mieli nic do stracenia. Później wszystko wyglądało już jak należy. Mamy znakomitych zawodników, a każdy odgrywa ważna rolę - powiedział Bieniek.



Z kolei przyjmujący rywali, Tine Urnaut, zżymał się na zbyt duża liczbę błędów popełnionych przez Słoweńców w drugim secie.

- Postawiliśmy na bardzo mocną i ryzykowną zagrywkę, bo wiedzieliśmy, że bez tego nie mamy szans na zwycięstwo z tak dobrą drużyną jak Polska. Niestety, w drugiej partii popełniliśmy bardzo dużo błędów w tym elemencie. Oddaliśmy w ten sposób rywalom chyba 11 punktów. Teraz przed nami wrześniowe mistrzostwa Europy, których będziemy współgospodarzem. Nie graliśmy w Lidze Narodów, więc ten turniej kwalifikacyjny był naszą pierwszą okazją w tym sezonie, by zmierzyć się z rywalami ze światowej czołówki - skomentował Urnaut.