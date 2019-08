Francuzi wciąż mają szanse na awans na igrzyska z interkontynentalnego turnieju kwalifikacyjnego w Gdańsku, ale by tak się stało Polacy musieliby przegrać w niedzielę ze Słoweńcami 0:3. Siatkarze oraz trener "Trójkolorowych" szczerze przyznają, że nie liczą na taki scenariusz.

W sobotę Polacy pokonali Francuzów 3:0 w spotkaniu ekip, które uznawane były za faworytów toczącej się w Ergo Arenie imprezy.

"Polacy grali bardzo dobrze w każdym elemencie. Dlatego grało się z nimi trudno, dziś byli po prostu lepsi. Nie potrafiliśmy znaleźć odpowiedzi na ich dobrą grę" - zaznaczył libero Jenia Grebennikov.

Bronił on też kolegi z kadry Earvina N'Gapetha. Charyzmatyczny przyjmujący, który jest największą gwiazdą "Trójkolorowych" zawiódł tego dnia zarówno w ataku, jak i polu zagrywki.

"To nie jest tylko kwestia Earvina. Na boisku była cała nasza drużyna. Graliśmy razem i razem przegraliśmy" - podkreślił.

Na dobrą postawę "Biało-Czerwonych" zwrócił uwagę również szkoleniowiec Francuzów Laurent Tillie.

"Polacy grali bardzo dobrze. My byliśmy chyba nieco zdenerwowani, co zaowocowało drobnymi błędami i nieporozumieniami między zawodnikami. Nasze przyjęcie nie było najlepsze. W związku z tym mieliśmy kłopoty ze skutecznością ataku. Brakowało nam też efektywności w kontratakach" - podsumował.

Przed trzecim setem długo rozmawiał z podopiecznymi. "Powiedziałem zawodnikom, by kontynuowali to, co robili, bo nie grali wówczas źle. Mieliśmy wiele okazji do zdobycia punktów, brakowało tylko wykończenia" - zaznaczył.

Polacy, by zagwarantować sobie awans na igrzyska, potrzebują wygrać w niedzielę ze Słoweńcami zaledwie seta.

"Czy Słowenia wygra 3:0? W sporcie wszystko jest możliwe, ale szczerze mówiąc, to nie wierzę, by taki scenariusz się ziścił" - przyznał Grebennikov.

W podobnym tonie wypowiedział się Tillie. "Sądzę, że będzie o to bardzo trudno, bo Polacy grają obecnie naprawdę dobrze" - podkreślił.