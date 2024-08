To zrobił Grbić na treningu siatkarzy. Kluczowe godziny przed meczem ze Słowenią

Po dwóch zwycięstwach w dwóch pierwszych meczach turnieju olimpijskiego przyszedł zimny prysznic. W sobotę, na zakończenie fazy grupowej, "Biało-Czerwoni" przegrali 1:3 z Włochami . Niepokoić mogły nie same rozmiary zwycięstwa mistrzów świata, którzy zagrali na fantastycznym poziomie, co różnica, jaka dzieliła ich od polskich siatkarzy. Zwłaszcza w dwóch pierwszych setach Włosi zupełnie zdominowali podopiecznych Nikoli Grbicia .

Po spotkaniu trener i sami siatkarze zachowywali spokój, podkreślając klasę rywali . Podobnie było na niedzielnym treningu - ostatnim przed spotkaniem ze Słowenią. Kadra ponownie udała się do hali w Cergy-Pontoise, gdzie Grbić przeprowadza większość zajęć - to obiekt wynajęty dla obu siatkarskich reprezentacji przez Polski Związek Piłki Siatkowej. Zajęcia rozpoczęły się o godz. 13.30.