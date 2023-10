Nikola Grbić go "namaścił", ale nie oszczędzał. To on miał najtrudniej w kadrze

Nikola Grbić przed rozpoczęciem sezonu reprezentacyjnego powołał 30 siatkarzy, ale tylko kilkunastu z nich wzięło udział w najważniejszych turniejach. Polacy mieli więc prawo odczuwać zmęczenie sezonem, co zresztą było widać podczas turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich. Jak się okazuje, jeden z zawodników rozegrał aż 77 spotkań w sezonie, co czyni go najbardziej eksploatowanym graczem w kadrze "Biało-Czerwonych".