To on może zastąpić Fornala w hicie igrzysk. "Gotowy na każde zadanie"

Trener polskich siatkarzy Nikola Grbić przed samymi igrzyskami sporo zmieniał w podstawowym składzie kadry, ale na mecz z Egiptem ostatecznie wrócił do zestawienia, którym rozpoczynał najważniejsze mecze tegorocznej Ligi Narodów. To oznaczało Wilfredo Leona i Tomasza Fornala na przyjęciu .

Temu pierwszemu w trakcie spotkania krótkie zmiany dawał Kamil Semeniuk . Kiedy Fornal doznał kontuzji, zastąpił go natomiast Aleksander Śliwka . I to z tej dwójki Grbić prawdopodobnie dobierze partnera Leonowi, jeśli Fornal nie zdąży w pełni wyleczyć skręconej kostki .

Semeniuk w igrzyskach olimpijskich startuje po raz drugi. Przed trzema laty w Tokio dopiero wchodził do kadry, dostał się do niej ledwie kilka miesięcy przed najważniejszą imprezą, a i tak przekonał do siebie trenera Vitala Heynena . Teraz już w pierwszym meczu Grbić przetestował przyjmującego w boju .

"Fajnie jest wejść na parkiet igrzysk olimpijskich, poczuć te emocje, oswoić się z nimi. Pod kątem kolejnych spotkań to rzecz na plus dla zawodnika. Na początku spotkania było widać, że byliśmy spięci, graliśmy na zaciągniętym ręcznym. Ale myślę, że na takiej imprezie to normalne. Z pełnym szacunkiem do reprezentacji Egiptu, nawet w takim spotkaniu czuć duże emocje. Ale z czasem zluzowaliśmy, zaczęliśmy prezentować to, co w większości spotkań" - ocenia Semeniuk.