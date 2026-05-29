Wystarczyło pierwsze w tym sezonie wystąpienie Nikoli Grbicia związane z reprezentacją Polski, by stało się jasne, że to będzie wyjątkowy sezon. Selekcjoner ogłosił bowiem szeroki skład reprezentacji Polski bez Bartosza Kurka - kapitana kadry, ale i od lat podpory reprezentacyjnego ataku.

Z pięciu powołanych przez Grbicia atakujących pierwszy wypadł Dawid Dulski. Grbić nie znalazł dla niego miejsca w 30-osobowym składzie zgłoszonym do Ligi Narodów. W pierwszych sparingach w Sosnowcu i Katowicach Dulski jednak wystąpił, dzieląc się grą z Alaksiejem Nasewiczem i Bartoszem Gomułką.

Ten ostatni na zgrupowanie wpadł niemal prosto z Final Four Ligi Mistrzów w Turynie, gdzie bez powodzenia rywalizował wraz z PGE Projektem Warszawa o medal. Sam pokazał się jednak z dobrej strony, a potem potwierdził to w kadrze. W meczu z Ukrainą zdobył 21 punktów, a spotkanie zakończył trzema asami serwisowymi.

- Na pewno aspiracje się zwiększyły, chciałbym trochę więcej zaprezentować się w Lidze Narodów. A jeśli los da, Bóg da i umiejętności dadzą, to i pojechać na mistrzostwa Europy, by wspomóc naszą reprezentację. To, że nie ma w tym roku Bartka i dużych nazwisk, daje jakąś tam furtkę dla tych młodszych zwodników, by bardziej się pokazać - deklaruje Gomułka.

Szalony sezon Bartosza Gomułki. Duże postępy, a jest szansa na więcej

Do mistrzostw Europy jeszcze daleko, ale 23-letni atakujący dał swoją grą do myślenia Grbiciowi. Trener kadry w poprzednim sezonie stawiał w ataku na Kewina Sasaka, którego w tym sezonie chce odbudować - uraz zabrał atakującemu sporą część sezonu ligowego. W trakcie finałów PlusLigi Grbić stwierdził z kolei, że w formie z tamtych meczów "jedynką" w reprezentacyjnym ataku byłby Bartłomiej Bołądź.

Tyle że i Gomułka ma swoje argumenty. W minionym sezonie w klubie zdobył doświadczenie na wysokim poziomie - we wspomnianej Lidze Mistrzów, ale i walce o medale PlusLigi, zakończonej zresztą zdobyciem brązowego medalu. Wywalczył sobie miejsce w składzie kosztem Linusa Webera, który po odejściu z PGE Projektu Bołądzia miał być podstawowym atakującym.

- Jestem bardzo zadowolony, że mimo że zaczynałem jako drugi atakujący, udało mi się wywalczyć tę pozycję i ją utrzymać. Bo to jest najcięższe. Wejść na jeden mecz i dobrze zagrać - to każdy potrafi. Ale wejść i utrzymać tę pozycję na boisku, to coś cięższego. Mi się to udało, jestem bardzo zadowolony. Dla mnie to jest szalony sezon i mam nadzieję, że następny będzie taki sam - podkreśla Gomułka.

Z postępów atakującego są zadowoleni również w klubie. Prezes PGE Projektu Piotr Gacek w rozmowie z Interia Sport opowiadał, że warszawski klub dostrzegł talent Gomułki już pięć lat temu. I od tamtej pory wierzył w jego postępy, wypożyczając i szykując na najwyższy poziom.

- Bartek Gomułka w ostatnich sezonach był częścią zespołów, które walczyły o utrzymanie, spadały z ligi. Dla niego to ogromny krok do przodu, przełom. Bardzo ciężko pracował. W otoczeniu tak wspaniałych zawodników, jakich mamy, każdy siatkarz automatycznie nabiera 20-30 procent więcej pewności siebie - zaznaczył wicemistrz świata z 2006 r.

Nikola Grbić ostrzega młodych siatkarzy. Taki problem może mieć Gomułka

Dobre występy sprawiły, że PGE Projekt zatrzymuje Gomułkę w składzie na kolejny sezon. To dla młodego atakującego szansa na grę o kolejne medale, ale i znak zapytania w kontekście reprezentacji Polski.

Warszawski klub sprowadza mu bowiem groźnego konkurenta do gry w podstawowym składzie. W PGE Projekcie zagra bowiem Yuri Romano, podstawowy atakujący reprezentacji Włoch na ostatnich mistrzostwach świata.

I to niepokoi Grbicia. Selekcjoner po występie w pierwszym sparingu chwalił Gomułkę, ale też ostrzegał: dla młodych siatkarzy najważniejsza jest regularna gra w klubie.

- To mi się nie podoba. Projekt ma Romano, przy którym w kadrze nie grał Kamil Rychlicki, jeden z najlepszych atakujących PlusLigi. Ja nie wiem, jaka jest perspektywa grania Gomułki w Warszawie. Zostanie? Fantastycznie, ale nie będzie grać. Dla mnie lepiej, gdy grasz we Francji, Grecji, nie ma znaczenia gdzie, ale to doświadczenie grania jest ważne. Musisz żyć na boisku w różnych momentach, przy stanie 23:23 - obrazowo opisuje selekcjoner.

Podaje zresztą przykłady. Bartosz Firszt został powołany do kadry dodatkowo już po ogłoszeniu pierwotnego składu, bo dopiero wtedy zaczął grać w PGE Projekcie - skorzystał na kontuzji Bartosza Bednorza i zrobił na Grbiciu dobre wrażenie. Z orbity zainteresowania trenera wypadł z kolei na przykład Jakub Strulak, który w ostatnim sezonie był czwartym środkowym PGE Projektu.

- Jaki to był sezon Strulaka? Nikt nie wie. Na liście nie było Firszta, bo nie wiedziałem, jak on może grać. Nie mówię, że każdy, kto będzie grać, znajdzie się na liście. To zależy od jakości, naszych możliwości, od tego, czego potrzebujemy. Ale dla tych młodych zawodników bardzo ważne jest to, by grać, żyć na boisku w trudnych momentach - powtarza selekcjoner.

Na razie jednak Gomułka jest jednak w rytmie meczowym, po świetnym sezonie. Trenuje w Spale i czeka na decyzję selekcjonera. Grbić jeszcze w tym tygodniu ma podać skład na pierwszy turniej Ligi Narodów, który "Biało-Czerwoni" rozpoczną 10 czerwca w Chinach. Na liście prawdopodobnie znajdzie się dwóch atakujących. O miejsce w składzie Gomułka rywalizuje z Sasakiem i Nasewiczem, Bołądź ma jeszcze wolne po sezonie ligowym.

Damian Gołąb

Bartosz Gomułka (w środku) liczy w tym roku na więcej szans w reprezentacji Polski PZPS / fot. Piotr Sumara / Justyna Matjas materiał zewnętrzny

Siatkarze reprezentacji Polski w meczu z Ukrainą. Z lewej Bartosz Gomułka Jarek Praszkiewicz PAP

Nikola Grbić Marcin Golba AFP





Polska - Serbia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport