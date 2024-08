To nie tak miało wyglądać. Kolejna porażka Polaków w mistrzostwach Europy

Polacy przed dwoma laty doszli do finału czempionatu Starego Kontynentu w tej kategorii wiekowej, w którym musieli jednak uznać wyższość Włochów. Dlatego można było liczyć, że w tegorocznych mistrzostwach Europy "Biało-Czerwoni" znowu powalczą o strefę medalową .

Siatkówka. Polska i Ukraina przystępowały do meczu z bilansem 1-1

Naszym rywalem w czwartek była Ukraina, która przystępowała do tego pojedynku, podobnie jak "Biało-Czerwoni", z bilansem 1-1.

Od początku pierwszego seta przewagę osiągnęli nasi wschodni sąsiedzi. Zaczęli partię od prowadzenia 3:0, którego nie oddali do końca . Polacy byli w stanie zbliżyć się na jeden punkt (2:3 czy 3:4), ale od połowy seta Ukraina zaczęła błyskawicznie nam uciekać. W samej końcówce różnica wynosiła nawet 10 "oczek - 24:14.

Druga partia była bardzo wyrównana, wystarczy napisać, że różnica przez cały czas nie była większa niż dwa punkty. To jednak Ukraińcy mieli kolejne piłki setowe od stanu 25:24, by w końcu na przewagi triumfować 28:26 .

"Biało-Czerwoni" byli więc blisko katastrofy. Teraz nie mieli już żadnego marginesu błędu. I w trzeciej partii szybko wyszli na kilkupunktowe prowadzenie (8:3). Rywale potrafili co prawda je zmniejszyć do jednego "oczka", ale nie więcej. Ostatecznie to drużyna zna Wisły zwyciężyła 25:21, pozostając w grze.