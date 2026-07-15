To nie koniec dobrych wieści, FIVB ogłasza po wygranej Polaków. Ważna zmiana

Paweł Nowak

Paweł Nowak

Po ponad trzech tygodniach do gry w siatkarskiej Lidze Narodów wrócili reprezentanci Polski. Kadra Nikoli Grbicia swój trzeci, a zarazem ostatni turniej fazy zasadniczej rozgrywają w Chicago. Tam "na dzień dobry" zmierzyli się z Bułgarami. Po znakomitej grze ograli ich 3:0, co ma już swoje przełożenie w rankingu FIVB. Polacy wzbogacili się o niemal pięć "oczek".

To nie koniec dobrych wieści, FIVB ogłasza po wygranej Polaków. Jest zmiana
Siatkarze reprezentacji Polski w trakcie meczu z Bułgariąvolleyballworld.commateriały prasowe

Z bilansem sześciu wygranych oraz jedynie dwóch porażek do trzeciego, a zarazem finałowego turnieju fazy zasadniczej Ligi Narodów przystąpiła reprezentacja Polski. Kadra Nikoli Grbicia do zmagań przystąpiła już w komplecie z Tomaszem Fornalem czy Kamilem Semeniukiem w składzie. Co więcej, formę potwierdzili kilka dni temu ogrywając w towarzyskim starciu 3:1 Niemców.

W Chicago (tam odbywa się turniej) czekało ich jednak nieco poważniejsze wyzwanie. W środę po drugiej stronie siatki pojawili się Bułgarzy, czyli aktualni mistrzowie świata. Całe szczęście jednak "Biało-Czerwoni" stanęli na wysokości zadania i bez większych problemów ograli rywali 3:0.

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Taki wynik ma swoje odzwierciedlenie w rankingu FIVB. W przypadku przegranej nasi siatkarze mogli ze swojego dotychczasowego dorobku (377.54) mogli stracić od 10,3 punku do nawet 15,3 pkt i znacznie zniwelować swoją przewagę nad drugimi w zestawieniu Włochami. Do tego nie dojdzie. W zamian konto "Biało-Czerwonych" nieco się wzbogaci. Oto szczegóły.

Polacy z nową ilością punktów, FIVB już zaktualizowała ranking

FIVB wygraną z Bułgarami w trzech setach wycenili na 4.7 punktu. To oznacza, że nasza reprezentacja na koncie ma już 382,24 pkt. W ten sposób wicemistrzowie olimpijscy z Paryża prowadzą w rankingu z przewagą już niemal 22 punktów. Trzecie miejsce bez zmian zajmuje przywrócona niedawno do zestawienia Rosja.

Czołówka rankingu FIVB:

1. Polska - 382,24 pkt

2. Włochy - 360,53 pkt

3. Rosja - 352,10 pkt

4. Japonia - 338,21 pkt

Następny mecz siatkarze reprezentacji Polski rozegrają w nocy z piątku na sobotę. Ich rywalami będą Brazylijczycy. Pierwszy gwizdek tego meczu zaplanowany jest na godz. 3:00 czasu polskiego. Relację tekstową "na żywo" z tego meczu będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

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