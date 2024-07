Presja jest olbrzymia, stres zawodników też jest na wysokim poziomie. Wszyscy o nas mówią, spodziewają się sukcesu. Robię, co mogę, by ochronić naszą drużynę. Nie chcę, by zawodnicy to czytali, analizowali. Izoluję ich od takich treści, bo w przeciwnym razie w kluczowym momencie ich myśli będą gdzieś indziej, a nie na boisku. Spodziewamy się chaosu w wiosce, wiemy, że każdy z siatkarzy będzie narażony na wiele bodźców. Na to nie da się być do końca przygotowanym, bo igrzyska to impreza zupełnie inna niż pozostałe. Liczę tu szczególnie na bardziej doświadczonych zawodników, by pomogli debiutantom

~ wyznał w rozmowie ze Sportowymi Faktami WP