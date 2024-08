To mogło przytłoczyć polską kadrę. Gwiazda ujawnia, czym pokonali Słowenię

Na ten mecz polska siatkówka czekała 20 lat. W tym czasie "Biało-Czerwoni" pięciokrotnie podchodzili do rywalizacji w ćwierćfinale igrzysk olimpijskich i ani razu się nie udało. Niemoc udało się przełamać dopiero w poniedziałek w Paryżu, i to w starciu z rywalem, który przez lata napsuł polskim siatkarzom sporo krwi .

- Od początku pokazaliśmy dużą agresję, wielką chęć zwycięstwa. Chcieliśmy pokazać przeciwnikom, że jesteśmy mega skupieni, agresywni we wszystkich elementach . Nie tylko w ataku i zagrywce, ale także w obronie. Podbijaliśmy wiele piłek, system blok - obrona wyglądał naprawdę świetnie - zachwala grę drużyny mistrz świata i Europy.

Polscy siatkarze uporali się z oczekiwaniami i stresem. Znamienne słowa gwiazdy kadry

Na ławce posiedział za to trochę Toncek Stern . Najlepiej punktujący zawodnik igrzysk olimpijskich tym razem nie był w stanie zagrać na swoim poziomie, w czym wielka zasługa polskich siatkarzy.

- Udało nam się troszkę ograniczyć Toncka Sterna, czyli główną armatę Słoweńców. Ale to jest nacja, zespół, który nigdy się nie poddaje. Wiedzieliśmy, że do samego końca musimy utrzymać maksymalną koncentrację, aby ten mecz nam nie uciekł. Wielkie gratulacje, wielka chwała dla chłopaków. To był nasz najlepszy mecz na tym turnieju - nie ma wątpliwości Śliwka.