To miał być finał igrzysk. Trener rywali Polaków wypalił do dziennikarzy

Kiedy Polska grała z USA w ostatnim sprawdzianie przed wylotem do Paryża, kibice reprezentacji przez dwa sety rwali włosy z głowy . Rywale rozbijali drużynę Nikoli Grbicia zagrywką i pewnie zmierzali ku zwycięstwu. Jak to jednak w siatkówce bywa, trzeci set nieoczekiwanie odmienił wszystko i "Biało-Czerwoni" wygrali po tie-breaku.

"Biało-Czerwoni" przystąpią do niego lżejsi o bagaż oczekiwań, jaki ciążył na ich barkach od 20 lat. Nie ma się co dziwić, że Bartosz Kurek , kapitan i najbardziej doświadczony na igrzyskach zawodnik kadry, tuż po wygranej ze Słowenią przed kamerą Eurosportu symbolicznie odrzucił kartkę z napisem "klątwa ćwierćfinału" .

"Wygrana w ćwierćfinale, szczególnie po oczekiwaniach i presji, które na nas spoczywały, to świetnie potwierdzenie tego, co robimy. Ale nie chcemy zostawać w tym miejscu, zachwycać się ćwierćfinałem. Potrzebujemy takiej samej energii, by pokonać USA, które jest zdecydowanie jedną z najlepszych drużyn na tym turnieju" - uważa Grbić.