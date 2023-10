Niesamowita seria Polski. To już sto dni

Dziś w poniedziałek 2 października 2023 roku mija bowiem dokładnie 100 dni od tamtej porażki. W tym czasie żadna drużyna na świecie nie była w stanie w oficjalnym meczu ograć zespołu dowodzonego przez Nikolę Grbicia. Co więcej, w tym czasie Biało-Czerwoni dołożyli do swojej kolekcji trofea, których od lat nie udawało się zdobyć kolejnym selekcjonerom naszej kadry.

To sukcesy, które zostaną zapamiętane na długie lata. Podobnie może być także z niesamowitą serią bez porażki. Naszej kadrze do końca sezonu pozostały już jedynie mecze z: Kanadą, Meksykiem, Argentyną, Holandią oraz na zamknięcie z Chinami. Można sobie wyobrazić, że żadnego z tych meczów nie przegramy, a to będzie oznaczało, że seria zostanie wydłużona prawdopodobnie do około roku. Pierwsza okazja na pokazanie wysokiej formy już w meczu z Kanadą 3 października. Pierwszy gwizdek sędziego o 10:00. Transmisja w Polsacie Sport.