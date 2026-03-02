Polska od lat specjalizuje się w organizowaniu siatkarskich imprez na najwyższym poziomie. W przyszłym roku po raz trzeci w historii zorganizuje mistrzostwa świata siatkarzy - wcześniej gościła ten turniej w 2014 r. oraz awaryjnie w 2022 r. Wówczas wraz ze Słowenią przejęła imprezę od Rosji, gdy ta została jej pozbawiona po agresji zbrojnej na Ukrainę. W 2022 r. Polska wraz z Holandią organizowała też MŚ siatkarek.

Turniej będzie rozgrywany w pięciu miastach: Gdańsku, Olsztynie, Łodzi, Katowicach i Krakowie. Najważniejsze spotkania zostaną jednak rozegrane pod Wawelem. W poniedziałek w Krakowie przedstawiciele władz miasta, urzędu marszałkowskiego i Polskiego Związku Piłki Siatkowej podpisali listy intencyjne w sprawie organizacji turnieju w Tauron Arenie.

- Cieszę się, bo to według mnie najpiękniejszy obiekt, największy. Zasługuje na fazę finałową. Od Gdańska, poprzez Łódź - głęboko wierzę, że nasza reprezentacja dopłynie do Krakowa i będzie walczyć o najwyższe cele. Marzeniem naszym, trenera Grbicia i chyba wszystkich kibiców jest to, by w Krakowie wznieść puchar i cieszyć się ze złotego medalu. O to będziemy walczyć, do tego się przygotowywać - przekonuje Sebastian Świderski, prezes PZPS.

MŚ siatkarzy. Kraków wygrał rywalizację o najbardziej prestiżowe spotkania

W mistrzostwach świata po raz drugi w historii będą uczestniczyć aż 32 zespoły. Zwiększony format turnieju ma jeszcze bardziej promować siatkówkę na całym świecie. Władze FIVB, Międzynarodowej Federacji Siatkarskiej, zdecydowały również, że turniej będzie rozgrywany co dwa lata, a nie, jak do niedawna, co cztery.

Impreza w Polsce rozpocznie się 10 września, mistrza wyłoni finał zaplanowany na 26 września. Reprezentacje zostaną podzielone na osiem czterozespołowych grup. Potem najlepsze zespoły będą rywalizować w fazie pucharowej - 1/8 finału, ćwierćfinałach i półfinałach.

Właśnie półfinały, a także mecze o trzecie i pierwsze miejsce, będą rozgrywane w Tauron Arenie w Krakowie. Gród Kraka wygrał rywalizację o najbardziej prestiżowe spotkania, co - jak nieoficjalnie wiadomo - wiąże się z poniesieniem sporych kosztów.

- Rozmowy trochę trwały i nie były od samego początku łatwe. Cieszę się, że udało się zrealizować cel i Kraków wraz z Małopolską będzie gospodarzem MŚ w siatkówce. Tauron Arena od lat jest jednym z domów dla polskich siatkarzy - komentuje Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa.

Drużyna Grbicia w MŚ nie zawodzi. Nie schodzi z podium od 2014 r.

W zamian jednak Kraków będzie gościć najlepsze drużyny świata. Polscy kibice mają nadzieję, że wśród nich będą "Biało-Czerwoni". Od 2006 r. tylko raz zabrakło ich na podium imprezy.

Od 2014 r. goszczą na nim już nieprzerwanie. Wówczas w Katowicach sięgnęli po złoto, w 2022 r. w tym samym mieście przegrali finał z Włochami. Na ubiegłorocznych MŚ na Filipinach drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia zdobyła brązowy medal.

Tytułu w Krakowie będzie bronić reprezentacja Włoch. Wicemarszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski zapowiedział w poniedziałek, że losowanie grup turnieju zostanie przeprowadzone w kopalni soli w Wieliczce.

Polska drogę po kolejny medal rozpocznie w Gdańsku, bo już wiadomo, że to Ergo Arena będzie gościć grupę z udziałem "Biało-Czerwonych". MŚ będą najważniejszą siatkarską imprezą 2027 r. Wcześniej, bo już tego lata, drużyna Grbicia będzie bronić złota Ligi Narodów i mistrzostwa Europy z 2023 r.

Siatkarze reprezentacji Polski VolleyballWorld materiały prasowe

Nikola Grbić Marcin Golba AFP

Sebastian Świderski Tomasz Kawka East News

