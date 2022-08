Polscy siatkarze nie dali jednak drużynie z Ameryki Południowej większych szans. Wszystkie sety były wyrównane tylko do pewnego momentu. W końcówce to gospodarze spisywali się dużo lepiej .

Nikola Grbić chwali Aleksandra Śliwkę. "Spisał się dużo lepiej"

W meczu z Argentyną szkoleniowiec dokonał kilku zmian. Od pierwszych akcji dał szansę Tomaszowi Fornalowi . Tym razem nie zastąpił on jednak Aleksandra Śliwki, jak w trakcie meczu z Iranem, a stworzył z nim duet przyjmujących. To właśnie tego drugiego zawodnika Grbić chwalił po meczu.

- Olek spisał się dużo lepiej. Zagrał tak, jak go zapamiętałem . I chciałbym, by tak właśnie grał. Zmagaliśmy się z trudnościami w ataku, ale ogólnie nie było źle - zaznacza trener.

Grbić o rozwoju zawodników. "Nie jest łatwo zmienić czyjeś podejście"

Zapytaliśmy trenera kadry, który z siatkarzy zrobił tego lata największy postęp. Grbić nie chciał jednak wymieniać konkretnych nazwisk. - Nie lubię tego robić. Nie chciałbym mówić, że np. Fornal rozwinął się bardziej od Semeniuka, ani niczego w tym stylu. Nie uważam, by to było w porządku. Poza tym, jak to zmierzyć? Dla mnie ważne jest, by każdy z zawodników poprawił się choć trochę. Bo wtedy jako drużyna poprawimy się naprawdę znacząco - przekonuje szkoleniowiec.