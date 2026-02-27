To im przygląda się Nikola Grbić. Dwóch kandydatów na następcę Kurka

Bartosz Kurek w tym sezonie skończy 38 lat. Wciąż gra w reprezentacji Polski, ale nieuchronnie zbliża się chwila, w której jej kapitan i podstawowy atakujący zejdzie ze sceny. Kadra musi się na ten moment przygotować.

Dlatego w sezonie poolimpijskim Nikola Grbić szerzej otworzył drzwi reprezentacji na nowych, mniej doświadczonych siatkarzy. Wśród pięciu powołanych atakujących znalazło się trzech debiutantów, zabrakło za to sprawdzanego w poprzednich latach Karola Butryna, który z kadrą się już pożegnał. Wolne lato dostał Łukasz Kaczmarek.

Aleks Nasewicz w czołówce ligowych rankingów. Kolejny krok do przodu

Szansę zdecydowanie wykorzystał Kewin Sasak, młodszy od Kurka o dziewięć lat. Kontuzje przeszkodziły w odegraniu większej roli 31-letniemu Bartłomiejowi Bołądziowi, jednemu z wygranych lata 2024. Wśród pięciu wybrańców Grbicia było jednak dwóch zawodników urodzonych w XXI wieku, którzy - jeśli wycisną ze swojej kariery maksimum - mogą zagrać nawet w trzech kolejnych turniejach olimpijskich.

To Alaksiej Nasewicz i Bartosz Gomułka. Obaj dostali szansę w ostatniej Lidze Narodów, choć przeważnie pojawiali się na boisku w rolach epizodycznych. Pierwszy to rocznik 2003, drugi jest o rok starszy. W tym sezonie starają się zasłużyć na kolejne szanse od Grbicia, ale w PlusLidze zdecydowanie lepiej wygląda sytuacja tego pierwszego.

Kariera Nasewicza, który urodził się na Białorusi i do Polski przyjechał jako 15-latek, rozwija się harmonijnie. Energa Trefl Gdańsk postawił na młodego zawodnika i z roku na rok Nasewicz odgrywa coraz większą rolę w drużynie. W 2024 r. został uznany odkryciem PlusLigi. W kolejnym sezonie przejął obowiązki pierwszego atakującego z barków doświadczonego Jakuba Jarosza. A w aktualnym jest już w czołówce najlepiej punktujących zawodników rozgrywek.

Zdobył już 368 punktów i we wspomnianym rankingu jest czwarty. A gdy uwzględnić tylko punkty zdobywane średnio na seta, jest drugi - ustępuje jedynie Patrikowi Indrze ze Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa.

Ten ranking często premiuje zawodników ze słabszych klubów, gdzie wszystko kręci się wokół atakującego. Tyle że Energa Trefl w tym sezonie wcale do nich nie należy. Gdańszczanie są w czołowej ósemce i walczą o utrzymanie miejsca gwarantującego grę w rundzie play-off. A Nasewicz jest też czwarty w rankingu atakujących i piąty wśród najlepiej zagrywających - ma tylko o dwa asy serwisowe mniej od Wilfredo Leona.

Atakujący z Gdańska w weekend nie grał z powodu urazu i środowe spotkanie z InPost ChKS-em Chełm rozpoczął w rezerwie. Ale już w trakcie drugiego seta trener Mariusz Sordyl na stałe przywołał go na boisko. W meczu zakończonym zwycięstwem Trefla 3:1 Nasewicz zdążył zdobyć 15 punktów i zasłużyć na statuetkę dla MVP.

- W wielu aspektach byliśmy troszeczkę lepsi od rywali, praktycznie w każdym. Więcej punktowaliśmy atakiem, blokiem, zagrywką. Mieliśmy dużo lepsze przyjęcie, więc było nam łatwiej. Stęskniłem się za grą w swojej hali, bo to zawsze przyjemność - stwierdził po meczu atakujący w wypowiedzi dla klubowych mediów.

Bartosz Gomułka czeka na szansę, ostatnią wykorzystał. Niemiec na drodze do składu

W środę bardzo dobrze spisał się także Gomułka. Jego PGE Projekt Warszawa pokonał drużynę z Częstochowy 3:1, a atakujący wyszedł w podstawowym składzie i zdobył 18 punktów. Dobrze spisał się w ataku, kończąc 61 procent piłek, dołożył też punkt blokiem. To był udany występ 23-letniego zawodnika.

Tyle że jego sytuacja w klubie jest znacznie bardziej skomplikowana niż Nasewicza. Przed tym sezonem trafił do PGE Projektu, który już wcześniej miał go na oku, choć Gomułka dwa razy z rzędu spadł z PlusLigi - z drużynami z Radomia i Katowic. W Warszawie walczy już o najwyższe cele, musi jednak rywalizować ze starszym o trzy lata i znacznie bardziej ogranym Linusem Weberem.

Niemiec tę rywalizację na ogół wygrywa. Gomułka rzadko grywa w podstawowym składzie, 18 punktów ze środy to jego najlepszy wynik w tym sezonie PlusLigi. Dwucyfrową liczbę "oczek" wypracował jeszcze tylko raz, na początku roku, w meczu z Aluron CMC Wartą Zawiercie.

Polski atakujący częściej pojawia się na boisku w ramach podwójnej zmiany. Teraz dostał jednak szansę od duetu trenerskiego Kamil Nalepka - Bartosz Kaczmarek. I wydaje się, że ją wykorzystał, co może dawać nadzieje na kolejne występy w najważniejszej fazie sezonu.

Siatkówka. Nikola Grbić przed ważnym wyborem. Kto będzie zmiennikiem i następcą Bartosza Kurka?

To też ważne w kontekście ewentualnego powołania do reprezentacji Polski. Ogłoszenie kadry na kolejny sezon nieuchronnie się zbliża, a Grbić już zapowiedział, że można w niej oczekiwać zmian.

Będzie trochę powrotów, trochę nowych zawodników. Nie powiem nic więcej, bo jeszcze muszę z nimi porozmawiać

Ale jeszcze poprzedniego lata przestrzegał swoich zawodników, by wybierali kluby tak, aby dać sobie szansę regularnej gry. O ile u Nasewicza wszystko się pod tym kątem zgadza, o tyle u Gomułki już nie. A zgodnie z radą Grbicia postąpił na przykład rówieśnik Gomułki Dawid Dulski.

On też ma już za sobą obiecujący debiut w kadrze, w tym sezonie podbija ligę francuską. Regularna gra może zresztą dać powołanie do kadry nawet zawodnikom z zaplecza PlusLigi, co udowodnił poprzedni sezon i przykład środkowego Jakuba Nowaka.

Pierwsze decyzje dotyczące atakujących poznamy wiosną. Na razie wśród zawodników z tej pozycji, którzy wystąpili w kadrze w poprzedni, seznie, najbardziej regularnie gra Nasewicz. Nawet Bołądź nie zawsze jest podstawowym atakującym Warty Zawiercie, a Sasak od kilku tygodni pauzuje przez kontuzję.

Aleks Nasewicz (pierwszy z lewej) zadebiutował już w reprezentacji Polski VolleyballWorld materiały prasowe

Bartosz Gomułka walczy o miejsce w składzie PGE Projektu Warszawa CEV.eu materiały prasowe

Nikola Grbić (z lewej) sprawdził już Alaksieja Nasewicza (z prawej) w reprezentacji Polski MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFP / ANNA KLEPACZKO/FOTOPYK / NEWSPIX.PL AFP/Newspix

Nikola Grbić: Nikt tu nie jest głupi, żeby tego nie zrozumieć. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport