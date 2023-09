Nikola Grbić oficjalnie potwierdził, że Bartosz Kurek nie znalazł się wśród grupy siatkarzy przygotowujących się do turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Wszystko przez wzgląd na problemy zdrowotne, które już od jakiegoś czasu trapią kapitana reprezentacji Polski i które wyeliminowały go z gry w Lidze Narodów i w mistrzostwach Europy.

Razem z lekarzami zadecydowaliśmy, że najlepiej będzie dać mu czas, by wyzdrowiał i przygotował się do sezonu

Opaskę kapitańską przejmie sprawdzony w bojach Aleksander Śliwka . To odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu, ale koledzy i tak będą odczuwać brak Kurka. Tomasz Fornal przyznał, że już teraz, podczas zgrupowania w Spale, odczuwana jest pewna pustka. "Niestety, takie jest życie. Czasami kontuzje się zdarzają. Nic na to nie poradzimy. Będziemy musieli poradzić sobie bez Bartka " - deklarował Eurosportowi.

Problemy ze zdrowiem Bartosza Kurka. "Najlepszym wyjściem jest postawienie na leczenie zawodnika"

Chcieliśmy zrobić wszystkie możliwe badania, zanim atakujący do nas dołączy. Liczyliśmy na dojście do podstaw, bazy problemu. Wcześniej myśleliśmy, że jesteśmy na wszystko przygotowani, bo nie był to pierwszy raz, kiedy ból dotykał tego zawodnika

Przypadłość dała o sobie znać podczas ME. Zastosowano wówczas farmakologię. Ta zdawała się działać, ale tylko do czasu, a konkretnie do meczu z Serbią. Ból powrócił i wykluczył Kurka z rywalizacji już do końca turnieju.