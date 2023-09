Tomasz Fornal w meczu z Belgią zszokował kibiców. Co za zmiana. To "sprawka" dziewczyny siatkarza?

Reprezentacja Polski w siatkówce rozpoczęła turniej kwalifikacyjny do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich, a w pierwszym meczu "Biało-Czerwonym" przyszło zmierzyć się z Belgami. Nikola Grbić do podstawowego składu wybrał Tomasza Fornala, który utworzył parę przyjmującym z Aleksandrem Śliwką. Obecność Fornala na parkiecie nie umknęła uwadze kibiców i to nie tylko ze względu na jego grę.