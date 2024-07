To byłby duży cios dla reprezentacji Polski. Siatkarz ujawnia, co z jego zdrowiem

Śliwka jeszcze w 2023 roku nabawił się skomplikowanego złamania palca. Ten temat od dłuższego czasu jest szeroko komentowany. - Z moim zdrowiem jest wszystko w porządku. Jeśli chodzi o mój palec, to tak - udało mi się wrócić do pełnej sprawności. Jest na tyle sprawny, że mogę grać w siatkówkę, mogę wszystko robić. W żaden sposób mnie nie ogranicza - uspokoił reprezentant Polski.



Po sobotnim meczu towarzyskim z Japonią (2:3) trener Nikola Grbić zdradził, że Śliwkę złapał skurcz. W niedzielę 29-letni siatkarz już odpoczywał. - Złapał mnie skurcz w łydce. Nic poważnego się nie stało, w 100 proc. jestem gotowy do gry - powiedział. Czy niedzielny odpoczynek był zaplanowany? - Nie jest to pytanie do mnie. Tak naprawdę do końca nie wiemy, kto zagra i przez ile minut. Różnie to się układa, czasami jest potrzebna zmiana. Ja przez cały czas byłem gotowy. W sobotę zagrałem pięć setów, z czego się bardzo cieszę - dodał Polak.



