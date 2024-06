To będzie decydujące w przypadku polskich siatkarzy. Chodzi o jedną sprawę

- Liga Narodów służy generalnie do tego, żeby zrobić przegląd "wojska", żeby trener sprawdził, kto i jak prezentuje się w tym momencie. W jakim zestawieniu, jakie ma procenty i jak funkcjonuje. Nie tylko my tak robimy, inne reprezentacje również. To skutkuje tym, że czasami pojawiają się porażki - powiedział Grzyb, cytowany przez PAP.

