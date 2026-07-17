Thriller w półfinale mistrzostw Europy. Polscy siatkarze zagrają o złoto

Polscy siatkarze przez fazę grupową mistrzostw Europy do lat 18 przeszli jak burza. Rozegrali aż siedem spotkań, wygrali wszystkie, pokonując m.in. gospodarzy - reprezentację Włoch.

Jako zwycięzcy grupy pierwszej w półfinale wpadli na wicelidera drugiej grupy. Była nim Bułgaria, która zakończyła pierwszą rundę z pięcioma zwycięstwami i dwoma porażkami.

"Przed nami zespół, który uważany jest za najmocniejszy fizycznie, znakomicie grający blokiem i mający w swoim składzie takie indywidualności jak przyjmujący Gradinarow, atakujący Dżenew czy dwóch bardzo dobrych środkowych" - ostrzegał Jacek Nawrocki, trener polskiej drużyny.

I w piątek w Porto San Giorgio Bułgarzy postawili "Biało-Czerwonym" trudne warunki.

Trudny początek polskich siatkarzy. Bułgarzy zaskoczyli ich w półfinale

Po wyrównanym początku Bułgarzy zyskali sobie bowiem przewagę. Przy stanie 12:15 Nawrocki poprosił o przerwę. Poprawy wyniku jednak nie było, bo dwie kolejne akcje wygrali rywale. Bułgarzy naciskali zagrywką, co przełożyło się na problemy z przyjęciem po polskiej stronie. Ich przewaga szybko wzrosła, ostatecznie wygrali 25:19.

A na początku drugiej partii poszli za ciosem, obejmując prowadzenie 5:1. Polscy siatkarze ruszyli w pogoń za rywalami, zmniejszyli straty do punktu przy stanie 10:11. W końcu udało im się doprowadzić do remisu 12:12, w czym pomogły świetne zagrywki Cezarego Ślusarza. Co więcej, 17-letni środkowy pomógł drużynie w objęciu dwupunktowego prowadzenia.

Dzięki lepszemu niż w pierwszej partii przyjęciu coraz większe pole do popisu miał Jakub Przybyłkowicz, rozgrywający, który tego lata zebrał już pierwsze szlify w kadrze Nikoli Grbicia. Przed końcówką polska drużyna zyskała cztery punkty przewagi, w czym pomógł także as serwisowy Marcela Biernikowicza. "Biało-Czerwoni" wygrali 25:19 i wyrównali stan meczu.

Thriller dla rywali, a potem kapitalna odpowiedź Polaków. Tie-break w półfinale mistrzostw Europy

Liderem polskiej ofensywy stał się atakujący Adam Potempa, który w drugiej partii zdobył osiem punktów. Bułgarzy w trzecim secie odzyskali jednak rezon i szybko uciekli Polakom na trzy "oczka". "Biało-Czerwoni" równie sprawnie odpowiedzieli i po błędzie rywali w ataku objęli prowadzenie 10:9.

Po chwili byli już o trzy punkty przed Bułgarami, ale ci doprowadzili do remisu 15:15. Końcówka seta była pełna emocji. Bułgaria prowadziła już 24:22, ale dwa szczelne bloki pozwoliły Polakom doprowadzić do gry na przewagi. W niej serię piłek setowych mieli Bułgarzy, ale w końcu "Biało-Czerwoni" przełamali ich, obejmując prowadzenie 30:29. Nie wykorzystali jednak tej przewagi. O losach seta zdecydowały dwa bułgarskie bloki i to rywale wygrali 35:33.

Przeciwnicy polskich siatkarzy w trzeciej partii "zamurowali" siatkę aż 10 razy. Ale w czwartym secie znów nacisnęli Polacy. To był kapitalny zryw siatkarzy Nawrockiego - prowadzili aż 10:1. I tym razem to oni brylowali w bloku, zagrywkami raził rywali Karol Leppert. W pewnym momencie "Biało-Czerwoni" prowadzili aż 11 punktami i zupełnie zdominowali seta, zakończonego ich zwycięstwem 25:17.

Tie-break także od początku przebiegał po myśli siatkarzy znad Wisły. Wygrali cztery pierwsze akcje, a przy zmianie stron prowadzili już 8:2. Nie zmienił się jednak obraz gry, to był już do końca koncert Polaków. Rozbili Bułgarię 15:10, cały mecz wygrali 3:2 i mogli świętować awans.

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Reprezentacja Polski siatkarzy U18 CEV.eu materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Polski do lat 18 CEV materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Polski do lat 18 CEV.eu materiały prasowe





Bułgaria - Polska. Skrót meczu [WIDEO] Polsat Sport