W niedzielę zakończył się drugi turniej fazy zasadniczej siatkarskiej Ligi Narodów, reprezentacja Polski na zakończenie zmagań pokonała w Gliwicach Argentynę, pieczętując tym samym czwarte zwycięstwo w zmaganiach przed własną publicznością. Teraz drużyna dowodzona przez Nikolę Grbicia przygotowuje się do trzeciego, ostatniego turnieju tego etapu rozgrywek, "Biało-Czerwoni" od 15 lipca będą rywalizowali w Chicago.

Przerwa od meczów o stawkę z udziałem aktualnych wicemistrzów olimpijskich nie oznacza braku siatkarskich emocji. W poniedziałek 29 czerwca w portugalskiej Albufeirze rozpoczęły się mistrzostwa Europy do lat 22. Do turnieju przystąpiło osiem drużyn podzielonych na dwie grupy, a wśród nich są Polacy, których trenuje Piotr Graban.

Graban ma do dyspozycji m.in. pięciu zawodników, którzy znaleźli się na szerokiej liście powołanych przez Grbicia. Debiut w seniorskiej kadrze z tego grona zaliczyli Błażej Bień, Jakub Kiedos, Michał Grabek i Bartosz Zych, ostatni z wymienionych pojechał nawet na pierwszy turniej Ligi Narodów do Chin. Utalentowany przyjmujący później dołączył do kolegów z drużyny młodzieżowej, nie oglądaliśmy go na parkiecie podczas pierwszego meczu mistrzostw.

Mistrzostwa Europy siatkarzy do lat 22. Heroiczny bój Polaków z Portugalią

Jako pierwsi dwa punkty przewagi w rozgrywanym w poniedziałkowy wieczór meczu uzyskali Polacy, którzy wyszli na prowadzenie 4:2. Rywalom udało się jednak w końcu odrobić straty, gra stała się wyrównana. Końcówka seta należała do "Biało-Czerwonych", ci ciągle utrzymywali się na prowadzeniu, finalnie wygrali 25:23.

W drugiej patii role się odwróciły, po zaciętym początku to Portugalczycy wyszli na prowadzenie - od stanu 13:13 nasza kadra była ciągle "na musiku". I nie odwróciła już losów seta, gospodarze wygrali 25:21. A w kolejnej odsłonie meczu poszli za ciosem, rozbili Polaków 25:18. "Biało-Czerwoni" znaleźli się pod ścianą.

Podopieczni Grabana mieli problem z zaakcentowaniem swojej przewagi, wprawdzie przez długi czas znajdowali się na prowadzeniu, ale Portugalczycy w pewnym momencie wyrównali (19:19). W kluczowym momencie Polakom udało się jednak opanować nerwy, wygrać 25:22 i doprowadzić do tie-breaka. A w nim polscy siatkarze od początku do końca prowadzili, ostatecznie triumfowali 15:12, a w całym meczu 3:2 (25:23, 21:25, 18:25, 25:22, 15:12).

Najskuteczniejszym z "Biało-Czerwonych" był Wojciech Gajek, który zdobył 17 punktów - przypomnijmy, że atakujący znalazł się na szerokiej liście powołanych przez Grbicia, ale ze względu na późno zakończony sezon w Stanach Zjednoczonych nie miał okazji do zapracowania na szansę od Serba. O dwa "oczka" mniej na swoim koncie zapisał Michał Grabek. Po stronie gospodarzy błyszczał Tomas Teixeira, który wywalczył 20 punktów. W następnym meczu Polacy zmierzą się z Ukraińcami.





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