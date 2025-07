Trybuny hali w Trójmieście, na ostatnim środowym meczu, w którym Polska podejmowała Iran, wypełniły się praktycznie do ostatniego miejsca. Wyposażeni we wszelkie możliwe rekwizyty fani, przyozdobieni w biało-czerwone trykoty , stworzyli po raz kolejny niezapomnianą atmosferę.

W takim odświętnym anturażu swój ważny dzień obchodził przyjmujący naszej kadry, Kamil Semeniuk . Siatkarz, na co dzień reprezentujący barwy zespołu Sir Safety Conad Perugia, został wydelegowany przez szkoleniowca Nikolę Grbicia do pierwszego składu. "Wyjściowy garnitur" nasz znakomity zawodnik założył na swoje 29. urodziny .

Przestój po stronie naszego zawodnika nastąpił dopiero w czwartym secie. "Semen" pozostawał na parkiecie, ale przez długi czas nie był w stanie poprawić swojego dorobku. Zapewnił dopiero 18 punkt dla Orłów, gdy gonili wynik, a gościom brakowało tylko trzech punktów do wyrównania stanu meczu na 2:2, co ostatecznie uczynili (21:25). "Biało-czerwoni" ostatecznie wyszarpali wygraną w tie-breaku, a to wszystko, co świeżo upieczony 29-latek zrobił w tym spotkaniu (sumarycznie 21 punktów), czyniło go jednym z ojców zwycięstwa nad groźnym zespołem Iranu.