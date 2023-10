Thriller na koniec kapitalnego sezonu. Polscy siatkarze byli w opałach

Był też m.in. Tomasz Fornal , który szybko zdobył punkt blokiem, a mistrzowie Europy błyskawicznie objęli prowadzenie 4:1. Później grali konsekwentnie i utrzymali je do końca seta. Co prawda Chińczycy byli w stanie zablokować atak Bołądzia czy zaskoczyć zagrywką Popiwczaka. Po polskiej stronie znakomicie funkcjonowała natomiast współpraca Łomacza ze środkowym Karolem Kłosem . W całym secie "Biało-Czerwoni" popełnili tylko dwa błędy, wynik 25:20 ustalił atakiem ze środka Norbert Huber .

Chińczycy szans na igrzyska już nie mają. Ale postawili się "Biało-Czerwonym"

Chińczycy zorganizowali u siebie turniej kwalifikacyjny do igrzysk w Paryżu, ale kończą go na przedostatnim miejscu. Wygrali w Xi'an tylko jeden mecz, z Meksykiem. A że w rankingu FIVB zajmują miejsce na początku czwartej dziesiątki, w praktyce stracili szanse na olimpijski awans .

Pustki na trybunach w czasie meczu z Polską nie mogły więc przesadnie dziwić. Polscy siatkarze mieli jednak o co walczyć. Skoro awans na igrzyska jest już pewny, to znak, że zaczęła się selekcja kadry do Paryża. A tam Grbić będzie mógł zabrać tylko 12 siatkarzy. Na początku drugiej partii na plusy w notesie selekcjonera zasłużyli z pewnością Łomacz, który decydował się na kombinacyjne zagrania, a także skuteczny w ataku Fornal. Polska drużyna zyskała cztery punkty przewagi.