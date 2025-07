Wilfredo Leon w latach 2007 - 2012 występował w reprezentacji Kuby. Zadebiutował w niej w wieku 14 lat, a w 2010 roku sięgnął po wicemistrzostwo świata wspólnie ze swoimi kolegami. Utalentowany zawodnik chciał jednak wyjechać ze swojego kraju, aby spróbować sił w zagranicznej lidze, ale to wiązało się z wieloma problemami. Na Kubie panują rygorystyczne zasady, które mówią, że jak sportowiec wyjeżdża za granicę, to żegna się z grą w reprezentacji. Tak też było w przypadku Leona, który w 2013 roku wsiadł do samolotu odlatującego do Polski.

- Całą operację zaczęliśmy planować już w 2011 roku. Kiedy rok później Kuba nie zakwalifikowała się na igrzyska olimpijskie w Londynie, Wilfredo ostatecznie podjął decyzję o wyjeździe. Został zameldowany w Rzeszowie i zatrudniony w mojej firmie, trenował z juniorami Asseco Resovii i czekał na koniec karencji nałożonej przez kubańską federację - wspominał menedżer Andrzej Grzyb na łamach "Przeglądu Sportowego Onet".

Dlaczego Wilfredo Leon opuścił Kubę? Tak mówił o powodach wyjazdu

- Rezygnacja z gry w kadrze Kuby była spowodowana wieloma różnymi czynnikami, o których nie chciałbym mówić publicznie, ale oczywiście jednym z nich była chęć bycia lepszym sportowcem, co tam byłoby niemożliwe - opowiadał kilka lat temu Wilfredo Leon, cytowany przez portal plusliga.pl.

W 2014 roku Leon podpisał kontrakt z Zenitem Kazań, z którym święcił wielkie triumfy. Później występował w Ar-Rajjan SC i Sir Safety Perugia. To właśnie, gdy był zawodnikiem włoskiego giganta, doczekał się debiutu w reprezentacji Polski. Siatkarz ani przez moment nie pomyślał, żeby zagrać w reprezentacji Rosji lub innego kraju, choć takie propozycje dostawał. Chciał występować z orzełkiem na piersi, ale wiedział, że to nie będzie takie proste do zrealizowania.

Nigdy nie było mowy o żałowaniu, że nie wybrałem innego kraju, bo w mojej chęci gry dla Polski nie kierowałem się i nie kieruję żadnym prywatnym interesem. Chęć reprezentowania Polski wynika z faktu, że moja żona jest Polką, tu osiadłem po wyjeździe z Kuby i tu urodziła się moja córka. To jest w tej chwili mój dom. Nie przeszło mi przez myśl reprezentowanie innego kraju, dlatego nawet nie powiedziałbym, że dokonałem wyboru reprezentacji – dokonałem wyboru kraju, w którym chciałem zamieszkać, a chęć gry w reprezentacji to naturalna kolej rzeczy po otrzymaniu polskiego obywatelstwa

Wilfredo Leon został Polakiem w 2015 roku. Na debiut czekał cztery lata

W lipcu 2015 roku w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie otrzymał akt nadania obywatelstwa polskiego, ale wtedy dopiero zaczęły się prawdziwe problemy stworzone przez federację kubańską, która wiele miesięcy blokowała zgodę dla Leona, aby mógł zagrać w innych narodowych barwach. Dopiero w lipcu 2017 roku, a więc dwa lata od otrzymania obywatelstwa, siatkarz otrzymał stosowną zgodę. FIVB uznała, że wszystko jest zgodne z przepisami i Leon może grać dla reprezentacji Polski, ale dopiero po upływie dwuletnie karencji zawodniczej. Ta skończyła się 23 lipca 2019 roku.

Leon doczekał się debiutu w polskiej reprezentacji 27 lipca 2019 roku. Było to w spotkaniu towarzyskim z Holandią, wygranym przez biało - czerwonych 3:0 oraz rozstrzygnęli na swoją korzyść dodatkowego seta 25:21. Leon w debiucie pojawił się w wyjściowym składzie i zagrał w dwóch pierwszych setach. Zdobył 9 punktów. - Pierwszy mecz i pierwszy set... byłem wtedy trochę "podgotowany". Ale wszystko wyszło ok, bo wygraliśmy i to jest dla mnie najważniejsze. Było nieco emocji ze względu na debiut, ale to jednak był mecz sparingowy, który jest bardziej jak trening. Generalnie dziś nie jestem zadowolony z zagrywki, ale będzie lepiej - mówił Leon przed kamerami TVP Sport.

Pasmo sukcesów z reprezentacją Polski. Teraz celem Liga Narodów i mistrzostwa świata

Podkreślał, że długo czekał na debiut i najważniejsze dla niego miało nadejść kilkanaście dni później w Gdańsku, gdy Polacy walczyli w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk w Tokio. W nim już Leon wkomponował się do reprezentacji, z którą awansował na igrzyska.

Dzisiaj nikt nie wyobraża sobie siatkarskiej kadry bez Leona. 31-latek wywalczył z Polakami wiele medali, w tym wicemistrzostwo olimpijskie w Paryżu. Przed nim walka o czwarty medal Ligi Narodów. Ma na swoim koncie złoto (2023), srebro (2021) i brąz (2024). 30 lipca rozpoczyna się turniej finałowy, a Polacy w ćwierćfinale zmierzą się z Japończykami.

Liga Narodów nie kończy jednak sezonu reprezentacyjnego. Biało - czerwoni mają przed sobą jeszcze mistrzostwa świata, które rozpoczynają się 12 września na Filipinach.

