Mamy za******ą ekipę i naprawdę fajną atmosferę w grupie. Zaczęło się to mniej więcej w zeszłym roku i nie wiem czy byłem świadkiem jednej poważnej "spiny". Bardzo dobrze się dogadujemy, chociaż oczywiście rywalizujemy. Ja lubię spojrzeć na drugę stronę, coś sprowokować. Wychodzę z założenia, że jest to częścią siatkówki, sportu. Na treningach też to często się zdarza. Chłopaki też się do tego przyzwyczaili, mi też wtedy lepiej się gra i trenuje. Jest to motywacja, bo wiem, że kiedy spojrzę na kogoś po drugiej stronie, to nie moge dać mu potem satysfakcji, że mnie na przykład zablokuje w kolejnej akcji. Jeśli jest to robione w granicy rozsądku i dobrego smaku, to nie ma w tym nic złego. Nie bądźmy też tacy święci

~ stwierdził