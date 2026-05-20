Tak siatkarze Grbicia zaczęli sezon. Historyczny debiut, 17-latek na boisku

Nikola Grbić zebrał siatkarzy na zgrupowaniu w Spale na początku maja. Po niemal trzech tygodniach pracy przyszedł pierwszy test. Na razie to jeszcze nie Liga Narodów, a towarzyski turniej w Sosnowcu i Katowicach. W pierwszym meczu rywalem "Biało-Czerwonych" była Serbia, a skład wybrany przez Grbicia został zdominowany przez debiutantów.

W kadrze na mecz znalazło się ich aż ośmiu. W tym trzech, dla nie znalazło się miejsce w ostatecznym, 30-osobowym składzie zgłoszonym do Ligi Narodów - Grbić ujawnił tę listę kilka godzin przed meczem.

Świetne otwarcie Polski, historyczny debiut 17-latka. A potem zaczęły się schody

Kapitanem odmłodzonej drużyny był w tym meczu Bartłomiej Lemański. 30-letni środkowy wrócił do kadry po ponad sześciu latach przerwy i był zdecydowanie najbardziej doświadczonym polskim zawodnikiem na boisku. Szansę debiutu w podstawowym składzie dostali drugi środkowy Jakub Majchrzak, przyjmujący Jakub Kiedos i libero Bartosz Fijałek.

Bohaterem pierwszej części seta był jednak Lemański. Mierzący aż 217 cm siatkarz postawił ścianę na siatce - zanotował trzy punktowe bloki - i Polska objęła prowadzenie 13:11. Co prawda rywale szybko wyrównali, ale to "Biało-Czerwoni" zakończyli pierwszą w sezonie partię zwycięstwem.

Serbowie nie ustrzegli się jednak błędów w ataku, przy stanie 19:16 na boisku pojawił się rozgrywający Jakub Przybyłkowicz. W wieku 17 lat i 13 dni został najmłodszym debiutantem w historii seniorskiej kadry. W końcówce seta Serbowie jeszcze zmniejszyli straty do punktu, ale ostatecznie Polska wygrała 25:23. A przed końcem partii zdążyli jeszcze zadebiutować Michał Grabek i Bartosz Zych.

W drugim secie Serbom szło jednak wyraźnie lepiej. Po autowym ataku Alaksieja Nasewicza gospodarze przegrywali już 8:11 i Grbić wezwał do siebie siatkarzy. Wkrótce był jednak remis 12:12, a Serbowie znów pomogli w tym swoimi błędami.

Potrafili też jednak odbudować przewagę, m.in. zaskakując zagrywką Mikołaja Sawickiego. Przyjmujący niemal rok temu opuścił zgrupowanie kadry w atmosferze skandalu, gdy wykryto u niego rzekomy doping. Dopiero wiele miesięcy później okazało się, że został zdyskwalifikowany niesłusznie. Kiedy Serbowie znów uciekli Polakom w drugim secie, Sawickiego zmienił Zych. To jednak nie uchroniło "Biało-Czerwonych" przed porażką. Aż osiem punktów zdobył Veljko Masulović, a Serbia wygrała 25:22.

Siatkówka. Gra na przewagi dla Serbii, potem odpowiedź "Biało-Czerwonych"

Na trzecią partię "Biało-Czerwoni" wyszli z Zychem i Sawickim, za to bez Kiedosa. Lemańskiego zastąpił zaś kolejny debiutant Mateusz Nowak. A na początku partii znów dobrze zaczął funkcjonować polski blok, siatkarze Grbicia odskoczyli na trzy punkty. Tyle że przewaga szybko stopniała i to Serbowie byli o trzy punkty z przodu.

Polska wyrównała, rywale znów odskoczyli, i tak wyglądała cała partia. Na boisku pojawił się ostatni tego dnia debiutant, libero Maksym Kędzierski. Drużyna Grbicia doprowadziła do gry na przewagi, ale w niej ponownie najważniejsze okazało się zagranie Masulovicia. Atakujący rywali dał im zwycięstwo 28:26 asem serwisowym.

Czwartą partię w szóstce rozpoczęli m.in. Grabek oraz atakujący Dawid Dulski, którego dość niespodziewanie zabrakło w składzie na Ligę Narodów. Wynik od początku oscylował wokół remisu. W końcu Polacy objęli minimalne prowadzenie 16:12 po dobrych akcjach przy zagrywkach Dulskiego.

Grabek nie zawodził na lewym skrzydle, a po ponownym wejściu na boisko efektownym blokiem błysnął Przybyłkowicz. Co prawda przewaga Polski stopniała w końcówce, ale i tak wygrała 25:22.

Tie-break na początek sezonu. Zacięta walka w Sosnowcu

Tie-breaka drużyna Grbicia rozpoczęła od dwóch przegranych akcji. Odrobiła jednak straty z nawiązką przy serwisach dobrze dysponowanego w środę rozgrywającego Marcela Bakaja. Na boisku trwała walka punkt za punkt, Grbić szukał taktycznych zmian, m.in. w polu zagrywki.

W końcu jego drużyna objęła prowadzenie 10:8 po bloku Majchrzaka. Po chwili w ataku pomylili się Serbowie, ale w końcówce dopadli "Biało-Czerwonych", doprowadzając do remisu 13:13. Polscy siatkarze nie wykorzystali szansy, w decydujących momentach zabrakło im skuteczności. Serbia wygrała 16:14, a cały mecz 3:2.

W drugim środowym meczu w Sosnowcu Ukraina zagra z Bułgarią. Te dwie drużyny będą też rywalami Polski w dwóch następnych meczach turnieju - w piątek i sobotę w Katowicach.

Z Sosnowca Damian Gołąb

W bloku Jakub Kiedos, jeden z debiutantów w kadrze Grbicia

Mikołaj Sawicki po niemal roku wrócił do kadry

