Tak siatkarze Grbicia zaczęli sezon. Historyczny debiut, 17-latek na boisku

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Aż ośmiu debiutantów zaprezentowało się w pierwszym w tym sezonie meczu reprezentacji Polski siatkarzy. Nikola Grbić spotkanie z Serbią w Sosnowcu, otwierające turniej towarzyski w województwie śląskim, wykorzystał do sprawdzenia w boju młodych zawodników. Z kilku selekcjoner może być zadowolony, a zaledwie 17-letni Jakub Przybyłkowicz zapisał się w historii polskiej siatkówki. Do wyłonienia zwycięzcy spotkania potrzeba było pięciu setów.

Nikola Grbić stoi z założonymi rękami przy linii, obok kilku polskich siatkarzy podczas meczu z Serbią.
Nikola Grbić na otwarcie sezonu dał szansę aż ośmiu debiutantomPAP/Art ServicePAP

Nikola Grbić zebrał siatkarzy na zgrupowaniu w Spale na początku maja. Po niemal trzech tygodniach pracy przyszedł pierwszy test. Na razie to jeszcze nie Liga Narodów, a towarzyski turniej w Sosnowcu i Katowicach. W pierwszym meczu rywalem "Biało-Czerwonych" była Serbia, a skład wybrany przez Grbicia został zdominowany przez debiutantów.

W kadrze na mecz znalazło się ich aż ośmiu. W tym trzech, dla nie znalazło się miejsce w ostatecznym, 30-osobowym składzie zgłoszonym do Ligi Narodów - Grbić ujawnił tę listę kilka godzin przed meczem.

Świetne otwarcie Polski, historyczny debiut 17-latka. A potem zaczęły się schody

Kapitanem odmłodzonej drużyny był w tym meczu Bartłomiej Lemański. 30-letni środkowy wrócił do kadry po ponad sześciu latach przerwy i był zdecydowanie najbardziej doświadczonym polskim zawodnikiem na boisku. Szansę debiutu w podstawowym składzie dostali drugi środkowy Jakub Majchrzak, przyjmujący Jakub Kiedos i libero Bartosz Fijałek.

Zobacz również:

Wśród młodych zawodników powołanych przez Nikolę Grbicia do kadry znalazł się m.in. Jakub Kiedos
Reprezentacja siatkarzy

Nikola Grbić stawia na młodzież. Nastolatkowie pukają do kadry. "To ewenement"

Damian Gołąb
Damian Gołąb

Bohaterem pierwszej części seta był jednak Lemański. Mierzący aż 217 cm siatkarz postawił ścianę na siatce - zanotował trzy punktowe bloki - i Polska objęła prowadzenie 13:11. Co prawda rywale szybko wyrównali, ale to "Biało-Czerwoni" zakończyli pierwszą w sezonie partię zwycięstwem.

Serbowie nie ustrzegli się jednak błędów w ataku, przy stanie 19:16 na boisku pojawił się rozgrywający Jakub Przybyłkowicz. W wieku 17 lat i 13 dni został najmłodszym debiutantem w historii seniorskiej kadry. W końcówce seta Serbowie jeszcze zmniejszyli straty do punktu, ale ostatecznie Polska wygrała 25:23. A przed końcem partii zdążyli jeszcze zadebiutować Michał Grabek i Bartosz Zych.

W drugim secie Serbom szło jednak wyraźnie lepiej. Po autowym ataku Alaksieja Nasewicza gospodarze przegrywali już 8:11 i Grbić wezwał do siebie siatkarzy. Wkrótce był jednak remis 12:12, a Serbowie znów pomogli w tym swoimi błędami.

Potrafili też jednak odbudować przewagę, m.in. zaskakując zagrywką Mikołaja Sawickiego. Przyjmujący niemal rok temu opuścił zgrupowanie kadry w atmosferze skandalu, gdy wykryto u niego rzekomy doping. Dopiero wiele miesięcy później okazało się, że został zdyskwalifikowany niesłusznie. Kiedy Serbowie znów uciekli Polakom w drugim secie, Sawickiego zmienił Zych. To jednak nie uchroniło "Biało-Czerwonych" przed porażką. Aż osiem punktów zdobył Veljko Masulović, a Serbia wygrała 25:22.

Zobacz również:

Kamil Semeniuk to filar Perugii
Liga Mistrzów

Nikola Grbić zdecydował ws. Kamila Semeniuka. Siatkarz aż nie dowierzał. "Mam iść do kościoła?"

Damian Gołąb
Damian Gołąb

Siatkówka. Gra na przewagi dla Serbii, potem odpowiedź "Biało-Czerwonych"

Na trzecią partię "Biało-Czerwoni" wyszli z Zychem i Sawickim, za to bez Kiedosa. Lemańskiego zastąpił zaś kolejny debiutant Mateusz Nowak. A na początku partii znów dobrze zaczął funkcjonować polski blok, siatkarze Grbicia odskoczyli na trzy punkty. Tyle że przewaga szybko stopniała i to Serbowie byli o trzy punkty z przodu.

Polska wyrównała, rywale znów odskoczyli, i tak wyglądała cała partia. Na boisku pojawił się ostatni tego dnia debiutant, libero Maksym Kędzierski. Drużyna Grbicia doprowadziła do gry na przewagi, ale w niej ponownie najważniejsze okazało się zagranie Masulovicia. Atakujący rywali dał im zwycięstwo 28:26 asem serwisowym.

Czwartą partię w szóstce rozpoczęli m.in. Grabek oraz atakujący Dawid Dulski, którego dość niespodziewanie zabrakło w składzie na Ligę Narodów. Wynik od początku oscylował wokół remisu. W końcu Polacy objęli minimalne prowadzenie 16:12 po dobrych akcjach przy zagrywkach Dulskiego.

Grabek nie zawodził na lewym skrzydle, a po ponownym wejściu na boisko efektownym blokiem błysnął Przybyłkowicz. Co prawda przewaga Polski stopniała w końcówce, ale i tak wygrała 25:22.

Zobacz również:

Tomasz Fornal
Liga Mistrzów

Tomasz Fornal jasno o wielkim celu. Będzie próbować choćby 10 lat

Damian Gołąb
Damian Gołąb

Tie-break na początek sezonu. Zacięta walka w Sosnowcu

Tie-breaka drużyna Grbicia rozpoczęła od dwóch przegranych akcji. Odrobiła jednak straty z nawiązką przy serwisach dobrze dysponowanego w środę rozgrywającego Marcela Bakaja. Na boisku trwała walka punkt za punkt, Grbić szukał taktycznych zmian, m.in. w polu zagrywki.

W końcu jego drużyna objęła prowadzenie 10:8 po bloku Majchrzaka. Po chwili w ataku pomylili się Serbowie, ale w końcówce dopadli "Biało-Czerwonych", doprowadzając do remisu 13:13. Polscy siatkarze nie wykorzystali szansy, w decydujących momentach zabrakło im skuteczności. Serbia wygrała 16:14, a cały mecz 3:2.

W drugim środowym meczu w Sosnowcu Ukraina zagra z Bułgarią. Te dwie drużyny będą też rywalami Polski w dwóch następnych meczach turnieju - w piątek i sobotę w Katowicach.

Z Sosnowca Damian Gołąb

Towarzyskie
Pre Season
20.05.2026
17:00
Zakończony
Wszystko o meczu
Pojedynek siatkarzy przy siatce, zawodnik w białym stroju wykonuje atak, a przeciwnik w zielonym stroju próbuje go zablokować wyciągniętymi rękami.
W bloku Jakub Kiedos, jeden z debiutantów w kadrze GrbiciaArt ServicePAP
Dwóch siatkarzy po przeciwnych stronach siatki w trakcie dynamicznej akcji – zawodnik w zielonym stroju próbuje zablokować atakującego w białym stroju, który uderza piłkę nad siatką.
Mikołaj Sawicki po niemal roku wrócił do kadryArt ServicePAP
Mężczyzna w białej koszulce z czerwonym kołnierzem i czerwonym napisem, na tle rozmytych, niebiesko-różowych świateł.
Nikola GrbićAndrzej IwańczukEast News


Nikola Grbić: Perugia zasłużenie wygrała ten mecz. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja