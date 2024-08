Tak Polscy siatkarze chcą przegonić koszmary. Aleksander Śliwka deklaruje na godziny przed hitem

- Do tego spotkania przygotowujemy się od trzech lat. Zaczynając nowy cykl olimpijski, końcową stacją były igrzyska i ćwierćfinał, który był celem do przejścia, wygrania. Nic się nie zmienia. Jesteśmy gotowi - podkreśla w rozmowie z Interią na godziny przed meczem ze Słowenią Aleksander Śliwka, przyjmujący siatkarskiej reprezentacji Polski. "Biało-Czerwoni" w poniedziałek rano zmierzą się z drużyną z Bałkanów w spotkaniu o przepustkę do strefy medalowej igrzysk olimpijskich w Paryżu.