Po okresie zawodowej gry w piłkę nożną, naznaczonym 100 występami w reprezentacji Polski, Grzegorz Krychowiak spełnia się na wielu polach. Nie tylko kontynuuje rozwój swojej marki modowej, lecz także wciela się w rolę podcastera, prowadząc cykl "W stylu Krychowiaka" na kanale RMF FM.

Jego ostatnim gościem był Tomasz Fornal. Rozmowa obu dżentelmenów została nagrana już jakiś czas temu, ale ujrzała światło dzienne dzień po niedzielnym triumfie polskich siatkarzy w rozgrywkach Ligi Narodów.

W walce o obronę tytułu ekipy Nikoli Grbicia nie wspomógł jej dotychczasowy kapitan Bartosz Kurek, który zrezygnował z występów w reprezentacji w tym sezonie. I właśnie jego postać była jednym z tematów wspólnej pogawędki Tomasza Fornala i Grzegorza Krychowiaka.

- Ja wiem, że Bartek Kurek na treningu troszeczkę cię tam podszczypuje - zagadnął swojego gościa gospodarz programu.

Gdzie on, stary dziad. Nie ma podjazdu do młodego wilka

Tomasz Fornal wprost o Bartoszu Kurku. "Wymarzone zakończenie kariery"

Później rozmowa zeszła między innymi na wątek możliwego ostatecznego zakończenia przez Bartosza Kurka gry w narodowych barwach.

- Bartosz Kurek kończy reprezentacyjną karierę w Los Angeles ze złotem... - przedstawił wizję potencjalnego scenariusza Grzegorz Krychowiak, mając na myśli igrzyska olimpijskie, które odbędą się za dwa lata w Stanach Zjednoczonych. A ta myśl przypadła do gustu MVP tegorocznej Ligi Narodów.

No... Fajnie by było. Fajnie by było, naprawdę. Bardzo bym tego nam życzył. Mam nadzieję, że to się wydarzy. To brzmi naprawdę pięknie. Sądzę, że to jest realne, jak najbardziej. To byłoby wymarzone zakończenie kariery i uważam, że Bartosz Kurek zasłużył na takie zakończenie kariery, żeby ze złotym medalem igrzysk olimpijskich jako MVP igrzysk olimpijskich zejść ze sceny i powiedzieć: "Dobra, elo"

Jak zaznaczył Grzegorz Krychowiak, sam Bartosz Kurek wprost mówi o tym, że "nie potrzebuje zakończenia z wielką pompą". 28-letni przyjmujący sprzeciwił się jednak tak postawionej tezie.

- To nie chodzi o to, że zorganizujemy mu zakończenie. Chodzi o to, że on jako Bartosz Kurek, historycznie ikona reprezentacji Polski, zasługuje na to. To nieważne czy ma być z pompą, czy nie. To jest Bartosz Kurek i on zasługuje na to, żeby zakończyć karierę, odebrać złoty medal z igrzysk olimpijskich w Los Angeles. To jest wspaniały człowiek i uważam, że należy mu się to. Jeżeli jest jakiś bóg sportu, który czuwa nad tym, to mu to da - stwierdził as naszej reprezentacji.

Bartosz Kurek Marcin Golba AFP

Tomasz Fornal Grzegorz Wajda East News

Tomasz Fornal Federico Pestellini AFP





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