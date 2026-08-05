"Tajna broń" Grbicia, gwiazdor na ratunek. To może dać kolejne złoto

Kadra Nikoli Grbicia turniej finałowy siatkarskiej Ligi Narodów rozpoczęła od pokonania 3:1 Ukrainy, później weszła na jeszcze wyższy poziom i w półfinale rozbiła w trzech setach Słowenię. Finałowa potyczka z Amerykanami była zdecydowanie najcięższą przeprawą dla "Biało-Czerwonych", którzy przegrywali już 1:2 w setach. Mimo to odwrócili losy rywalizacji i po tie-breaku przypieczętowali obronę tytułu.

Zwycięstwa mogłoby nie być, gdyby nie ryzykowne posunięcie Grbicia, do jakiego doszło jeszcze w czwartym secie. Gdy Bartłomiej Bołądź został zatrzymany przez rywali, Serb postanowił zdjąć atakującego, a w jego miejsce na parkiet posłał Wilfredo Leona, czyli nominalnego przyjmującego. Ten ruch okazał się strzałem w dziesiątkę, bo pozwolił Polakom zaskoczyć rywali. Posunięcie Serba w rozmowie z Interią docenił Waldemar Wspaniały.

"Z tego, co wiem, ten manewr był przez Nikolę ćwiczony na treningach. I dobrze, że mamy takie warianty taktyczne i wykorzystujemy Wilfredo z drugiej linii. A to wcale nie jest łatwy atak, jeśli nie gra się tego często. Na pewno będzie tu ciąg dalszy i taka ewentualność będzie przygotowywana na przyszłość przez Nikolę" - wskazywał były selekcjoner.

Wilfredo Leon jako atakujący? Może pomóc w awaryjnych sytuacjach

A za takim wariantem przemawia wiele aspektów. Sam Grbić tłumacząc przesunięcie Leona na pozycję przyjmującego, zwrócił uwagę na walory tego zawodnika. "Leon był gotów, jest fantastyczny w ataku, zagrywce i bloku. Mocno nam pomógł" - przyznał, co tylko potwierdza, że zawodnik Bogdanki LUK Lublin ma predyspozycje, by w awaryjnych sytuacjach zagrać jako atakujący.

Takich awaryjnych sytuacji rzecz jasna nie życzą sobie zarówno sami siatkarze, jak i trener czy kibice, jednak fakty są nieubłagane - polska kadra często ma problem z pozycją atakującego.

W zakończonym niedawno turnieju finałowym Ligi Narodów do pewnego momentu kapitalnie spisywał się Bołądź, jednak w starciu z Amerykanami nie był w stanie do końca utrzymać wysokiego poziomu. Drugi nominalny atakujący, Kewin Sasak, wciąż nie wrócił do optymalnej dyspozycji po problemach zdrowotnych, może wprawdzie zagrywać i blokować, ale ma problem z atakowaniem. I to dlatego nie zagrał przeciwko rywalom z USA.

W poprzednich sezonach z kolei z problemami często borykał się Bartosz Kurek, który wypadał z gry na ostatnie mecze m.in. podczas mistrzostw Europy czy świata. A z racji, że Grbić na najważniejsze turnieje zabiera dwóch atakujących, do dyspozycji pozostawał mu tylko jeden siatkarz grający na tej pozycji. Takie losowe sytuacje mogą się powtarzać w przyszłości i to z udziałem innych atakujących, dlatego obecność tak wszechstronnego zawodnika jak Leon, może być na wagę złota.

Olbrzymia konkurencja w kadrze Nikoli Grbicia. Przyjmujący tylko skorzystają

Od lat wiele mówi się o "kłopocie bogactwa" w seniorskiej reprezentacji Polski, Grbić co roku ma do dyspozycji wielu klasowych zawodników, a największa konkurencja panuje na pozycji przyjmującego.

Po zejściu Bołądzia w finałowym starciu z Amerykanami na parkiecie zostali świetnie dysponowani Kamil Semeniuk i Tomasz Fornal, Leon z kolei jako trzeci przyjmujący grał w ataku. Gdyby serbski selekcjoner nie zdecydował się na wariant z trzema przyjmującymi, ktoś ze wspomnianej trójki musiałby powędrować do kwadratu dla rezerwowych. A tak mieliśmy na boisku jednocześnie trzech znakomicie grających zawodników.

Do Ningbo poza Semeniukiem, Fornalem i Leonem pojechali jeszcze Aleksander Śliwka i Artur Szalpuk. Niewykluczone, że to właśnie wspomniana piątka zagra także na wrześniowych mistrzostwach Europy. Posiadanie pięciu przyjmujących w 14-osobowej kadrze będzie nieodzowne, jeśli Grbić będzie decydował się częściej na wariant z Leonem jako atakującym.

A to oznacza, że prawdopodobnie żaden ze wspomnianych przyjmujących nie zostanie skreślony przed zbliżającym się turniejem. Nie będzie więc powtórki kontrowersji z ubiegłego roku, gdy trener "Biało-Czerwonych" zabrał na mistrzostwa świata tylko czterech przyjmujących, rezygnując z Bartosza Bednorza.

Gra na trzech przyjmujących, szczególnie w trudniejszych momentach meczów, brzmi jak recepta na kolejne złoto dla reprezentacji Polski. Taki wariant ma też jednak i swoje mankamenty, ponieważ gdyby Grbić chciał mieć do dyspozycji pięciu przyjmujących, prawdopodobnie skreśliłby jednego ze środkowych.

Wyjazd na turniej rangi mistrzowskiej z trzema siatkarzami występującymi na tej pozycji byłby obarczony ryzykiem, że w przypadku kontuzji lub gorszej dyspozycji któregoś z nich, Serb miałby znacznie mniejsze pole manewru. To jednak tylko dywagacje, a już za nieco ponad miesiąc przekonamy się, czy szkoleniowiec triumfatorów Ligi Narodów faktycznie będzie częściej sięgał po wariant z trzema przyjmującymi, który przyniósł tak kapitalny efekt w Ningbo.





Najlepsze ataki VNL 2026 Polsat Sport