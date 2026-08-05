"Tajna broń" Grbicia, gwiazdor na ratunek. To może dać kolejne złoto
Finał siatkarskiej Ligi Narodów pokazał trenerski kunszt Nikoli Grbicia, który w krytycznym momencie nie bał się zaryzykować i sięgnął po "tajną broń", dokonując istotnych zmian w składzie. Na ratunek kadrze pospieszył Wilfredo Leon, który zagrał na innej niż swoja nominalna pozycji, a to okazało się strzałem w dziesiątkę. Niewykluczone, że serbski selekcjoner w przyszłości ponownie sięgnie po wariant, który może okazać się kluczowy przy walce o złoto mistrzostw Europy.
Kadra Nikoli Grbicia turniej finałowy siatkarskiej Ligi Narodów rozpoczęła od pokonania 3:1 Ukrainy, później weszła na jeszcze wyższy poziom i w półfinale rozbiła w trzech setach Słowenię. Finałowa potyczka z Amerykanami była zdecydowanie najcięższą przeprawą dla "Biało-Czerwonych", którzy przegrywali już 1:2 w setach. Mimo to odwrócili losy rywalizacji i po tie-breaku przypieczętowali obronę tytułu.
Zwycięstwa mogłoby nie być, gdyby nie ryzykowne posunięcie Grbicia, do jakiego doszło jeszcze w czwartym secie. Gdy Bartłomiej Bołądź został zatrzymany przez rywali, Serb postanowił zdjąć atakującego, a w jego miejsce na parkiet posłał Wilfredo Leona, czyli nominalnego przyjmującego. Ten ruch okazał się strzałem w dziesiątkę, bo pozwolił Polakom zaskoczyć rywali. Posunięcie Serba w rozmowie z Interią docenił Waldemar Wspaniały.
"Z tego, co wiem, ten manewr był przez Nikolę ćwiczony na treningach. I dobrze, że mamy takie warianty taktyczne i wykorzystujemy Wilfredo z drugiej linii. A to wcale nie jest łatwy atak, jeśli nie gra się tego często. Na pewno będzie tu ciąg dalszy i taka ewentualność będzie przygotowywana na przyszłość przez Nikolę" - wskazywał były selekcjoner.
Wilfredo Leon jako atakujący? Może pomóc w awaryjnych sytuacjach
A za takim wariantem przemawia wiele aspektów. Sam Grbić tłumacząc przesunięcie Leona na pozycję przyjmującego, zwrócił uwagę na walory tego zawodnika. "Leon był gotów, jest fantastyczny w ataku, zagrywce i bloku. Mocno nam pomógł" - przyznał, co tylko potwierdza, że zawodnik Bogdanki LUK Lublin ma predyspozycje, by w awaryjnych sytuacjach zagrać jako atakujący.
Takich awaryjnych sytuacji rzecz jasna nie życzą sobie zarówno sami siatkarze, jak i trener czy kibice, jednak fakty są nieubłagane - polska kadra często ma problem z pozycją atakującego.
W zakończonym niedawno turnieju finałowym Ligi Narodów do pewnego momentu kapitalnie spisywał się Bołądź, jednak w starciu z Amerykanami nie był w stanie do końca utrzymać wysokiego poziomu. Drugi nominalny atakujący, Kewin Sasak, wciąż nie wrócił do optymalnej dyspozycji po problemach zdrowotnych, może wprawdzie zagrywać i blokować, ale ma problem z atakowaniem. I to dlatego nie zagrał przeciwko rywalom z USA.
W poprzednich sezonach z kolei z problemami często borykał się Bartosz Kurek, który wypadał z gry na ostatnie mecze m.in. podczas mistrzostw Europy czy świata. A z racji, że Grbić na najważniejsze turnieje zabiera dwóch atakujących, do dyspozycji pozostawał mu tylko jeden siatkarz grający na tej pozycji. Takie losowe sytuacje mogą się powtarzać w przyszłości i to z udziałem innych atakujących, dlatego obecność tak wszechstronnego zawodnika jak Leon, może być na wagę złota.
Olbrzymia konkurencja w kadrze Nikoli Grbicia. Przyjmujący tylko skorzystają
Od lat wiele mówi się o "kłopocie bogactwa" w seniorskiej reprezentacji Polski, Grbić co roku ma do dyspozycji wielu klasowych zawodników, a największa konkurencja panuje na pozycji przyjmującego.
Po zejściu Bołądzia w finałowym starciu z Amerykanami na parkiecie zostali świetnie dysponowani Kamil Semeniuk i Tomasz Fornal, Leon z kolei jako trzeci przyjmujący grał w ataku. Gdyby serbski selekcjoner nie zdecydował się na wariant z trzema przyjmującymi, ktoś ze wspomnianej trójki musiałby powędrować do kwadratu dla rezerwowych. A tak mieliśmy na boisku jednocześnie trzech znakomicie grających zawodników.
Do Ningbo poza Semeniukiem, Fornalem i Leonem pojechali jeszcze Aleksander Śliwka i Artur Szalpuk. Niewykluczone, że to właśnie wspomniana piątka zagra także na wrześniowych mistrzostwach Europy. Posiadanie pięciu przyjmujących w 14-osobowej kadrze będzie nieodzowne, jeśli Grbić będzie decydował się częściej na wariant z Leonem jako atakującym.
A to oznacza, że prawdopodobnie żaden ze wspomnianych przyjmujących nie zostanie skreślony przed zbliżającym się turniejem. Nie będzie więc powtórki kontrowersji z ubiegłego roku, gdy trener "Biało-Czerwonych" zabrał na mistrzostwa świata tylko czterech przyjmujących, rezygnując z Bartosza Bednorza.
Gra na trzech przyjmujących, szczególnie w trudniejszych momentach meczów, brzmi jak recepta na kolejne złoto dla reprezentacji Polski. Taki wariant ma też jednak i swoje mankamenty, ponieważ gdyby Grbić chciał mieć do dyspozycji pięciu przyjmujących, prawdopodobnie skreśliłby jednego ze środkowych.
Wyjazd na turniej rangi mistrzowskiej z trzema siatkarzami występującymi na tej pozycji byłby obarczony ryzykiem, że w przypadku kontuzji lub gorszej dyspozycji któregoś z nich, Serb miałby znacznie mniejsze pole manewru. To jednak tylko dywagacje, a już za nieco ponad miesiąc przekonamy się, czy szkoleniowiec triumfatorów Ligi Narodów faktycznie będzie częściej sięgał po wariant z trzema przyjmującymi, który przyniósł tak kapitalny efekt w Ningbo.