Nikola Grbić ma zespół, w którym nie sposób znaleźć jednego ojca sukcesu. Jego drużyna to naszpikowana gwiazdami konstelacja, a generał też musi mieć najwyższe kompetencje, by sprawnie zarządzać takim nagromadzeniem jednych z najlepszych siatkarzy świata na poszczególnych pozycjach.

Kamil Semeniuk: "Pomidor. To też zostaje w Pekinie"

Serbski szkoleniowiec na razie pracuje tak, że opinii publicznej pozostaje tylko uprawianie publicystyki, bo każdą jego decyzję bronią wyniki. Świeżo zakończona Liga Narodów to już dziewiąta kolejna impreza najwyższej rangi, z której reprezentacja wraca z medalem. Hegemonia Orłów w tych rozgrywkach trwa już czwarty rok z rzędu, Polacy nie schodzą z najwyższego stopnia podium.

Kolejne złote medale nasi zawodnicy zawiesili na swoich szyjach w niedzielę, pokonując w finale Stany Zjednoczony 3:2. To nie był spacerek, "biało-czerwoni" musieli dźwignąć się z tarapatów, ale jak zgodnie podkreślają - tym lepiej smakuje najcenniejszy kruszec, wywalczony na parkiecie w Ningbo.

Największym przeciwnikiem kadry okazały się być... linie lotnicze. Przez opóźniony samolot z miasta z jednym z największych portów świata, kadra nie zdążyła na przesiadkowy lot w Pekinie. I cały plan posypał się niczym domek z kart.

W efekcie dzień później, w środę rano, nieco zdekompletowani złoci medaliści zameldowali się na lotnisku Chopina. Wśród przybyłych znalazł się między innymi Kamil Semeniuk, jeden z bohaterów drużyny, po mistrzowsku wchodzący z kwadratu dla rezerwowych, by robić różnicę na parkiecie.

Przyjmujący Sir Safety Perugia przed kamerą Polsat Sport został na wstępie zapytany o to, jak wyglądało świętowanie tego sukcesu w dalekim zakątku świata. I zaczął w dyplomatycznym tonie.

Pomidor. To, co było w Ningbo, zostaje w Ningbo. I to, co było w Pekinie z powodu nie dotarcia na samolot, też zostaje w Pekinie. Ale na pewno każdy z nas bardzo dobrze będzie wspominał to świętowanie - uśmiechał się "Semen".

Semeniuk w tym roku znów jest kolekcjonerem tytułów. Wygrał rozgrywki ligi włoskiej, do tego z zespołem z Perugii świętował w Lidze Mistrzów, a teraz przyszedł triumf z kadrą w Lidze Narodów.

- Czasami jestem zmiennikiem, czasami rozpoczynam mecze. Trzeba się dostosować do tego, jaką pełni się rolę w reprezentacji, bo w klubie jest trochę inaczej. Mamy naprawę bardzo mocną i wyrównaną reprezentację pod kątem zawodników, zwłaszcza na pozycji przyjmującego. Na nieszczęście, ale na szczęście reprezentacji, bo myślę, że każda inna kadra mogłaby nam pozazdrościć tak wielu wybitnych siatkarzy. Trzeba się dostosować, czasami zacisnąć zęby i pogodzić się z tym, jak jest - stwierdził 30-letni Semeniuk.

Kamil Semeniuk FOT. ANNA KLEPACZKO / FOTOPYK Newspix.pl

Kamil Semeniuk FOT. ANNA KLEPACZKO / FOTOPYK Newspix.pl



