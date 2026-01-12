Szykują się wielkie powroty do kadry. Nikola Grbić już zapowiada

Finał TAURON Pucharu Polski w Krakowie po raz kolejny okazał się wielkim sportowym wydarzeniem. Niedzielny mecz w TAURON Arenie zgromadził na trybunach blisko 13 tysięcy widzów.

Wśród nich jednym z najważniejszych był Nikola Grbić, selekcjoner reprezentacji Polski. I podobnie jak wielu obserwatorów, był zaskoczony rozmiarami zwycięstwa Bogdanki LUK Lublin, która rozbiła 3:0 Asseco Resovię Rzeszów i po raz pierwszy w historii sięgnęła po Puchar Polski.

- Nie spodziewałem się, że Lublinianom pójdzie tak łatwo. Zwłaszcza, że Resovia rozegrała naprawdę dobry półfinał. Oczekiwałem więc bitwy. Ale szczerze mówiąc, przewidywałem, że to Lublin wygra, ponieważ ma w tym momencie coś więcej niż Resovia - stwierdził Grbić w rozmowie z dziennikarzami po finale.

Siatkówka. Nikola Grbić zapowiada powroty do kadry

Selekcjoner wskazał m.in. na doświadczenie i umiejętności Wilfredo Leona, a także Marcina Komendy, czyli gwiazd Bogdanki LUK Lublin. Oprócz nich w zespole triumfatorów wystąpił jeszcze jeden kadrowicz Grbicia z ostatniego sezonu, nagrodzony wyróżnieniem dla MVP finału atakujący Kewin Sasak.

Grbić oglądał ich na żywo, podobnie jak Artura Szalpuka z Resovii - ta czwórka zdobyła z nim minionego lata brązowy medal mistrzostw świata na Filipinach. Trwają już jednak przygotowania do nowego sezonu reprezentacyjnego, w którym najważniejszymi imprezami będą mistrzostwa Europy oraz Liga Narodów.

Selekcjoner "Biało-Czerwonych" już zapowiedział, że w kadrze można oczekiwać nowych twarzy.

- Będzie trochę powrotów, trochę nowych zawodników. Nie powiem nic więcej, bo jeszcze muszę z nimi porozmawiać. Ale pod koniec stycznia będziemy mieć już mniej więcej wyklarowany pomysł na to, jak zorganizować lato, których zawodników powołać. Ja mogę wszystko zaplanować, ale wszystko rozstrzygnie się po rozmowach z zawodnikami - podkreśla Grbić.

Nikola Grbić już planuje sezon reprezentacyjny. Padła pierwsza data

Jeśli mowa o powrotach do reprezentacji, w ostatnim sezonie kadrowym brakowało w niej m.in. dwóch zawodników, którzy wystąpili w niedzielnym finale - rozgrywającego Resovii Marcina Janusza i libero Pawła Zatorskiego. Ale poprzedniego lata wolne od Grbicia dostali też m.in. Mateusz Bieniek, Łukasz Kaczmarek czy Grzegorz Łomacz.

O ile więc nowe twarze i powroty sugerują zmiany w porównaniu do ostatniego sezonu, o tyle nie należy się ich spodziewać wśród najbliższych współpracowników selekcjonera reprezentacji Polski.

- Sztab szkoleniowy pozostaje bez zmian. Mamy umowę, że zostają, zobowiązali się na dwa lata, do końca mistrzostw Europy. A potem zobaczymy - zdradza Grbić.

Mistrzostwa Europy siatkarzy rozpoczną się 9 września. Polska rozpocznie rywalizację w fazie grupowej w Bułgarii. Dokładny terminarz Ligi Narodów nie jest jeszcze znany.

