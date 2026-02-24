Szokujące doniesienia z Turcji, gwiazdor Grbicia wyznaje. Szczery komunikat

Bardzo specyficzny jest siatkarski rynek transferowy. Kluby niezwykle rzadko decydują się na transfery gotówkowe, a w zdecydowanej większości czekają, aż umowy danych zawodników będą wchodzić w końcową fazę - zazwyczaj na początku sezonu, po którym taka umowa wygasa. Z tego względu przyszłość najlepszych zawodników wyjaśnia się stosunkowo szybko.

Wiele mówiło się także o Aleksandrze Śliwce. Ten po roku w japońskim Suntory Sunbirds Osaka trafił do Halkbanku Ankara. Przenosiny były jednak dość skomplikowane, bowiem w trakcie kampanii reprezentacyjnej nabawił się poważnego urazu, przez co ominął sporą część sezonu.

W kontekście przyjmującego głośno było o ewentualnym zainteresowaniu PGE Projektu Warszawa. 30-latek w trakcie programu "Siatcast" przyznał jednak, że te są nieprawdziwe. Jak wyjawił, żadnej oferty nie otrzymał.

- Jeżeli chodzi o plotki transferowe, to mocno apelowałbym o duży dystans. Plotki dotyczące mojego przejścia do PGE Projektu Warszawa są mocno nietrafione. Nie otrzymałem żadnej oferty z drużyny z Warszawy. Nie ma tutaj żadnego połączenia - powiedział.

Śliwka wyjawia ws. przyszłości. Szokujące wieści

Jak się okazuje, ten nie ma jeszcze umowy na przyszły sezon i pozostaje wolnym zawodnikiem. Do tego dodał, że prowadzi wraz z menadżerem wstępne rozmowy, jednakże są na wczesnym etapie i pozostaje otwarty na zainteresowanie innych zespołów, które jeszcze nie zamknęły składu.

- Jestem zawodnikiem wolnym, dostępnym bez kontraktu na przyszły sezon. Wraz z menadżerem prowadzimy jakieś rozmowy, ale są one na bardzo wstępnych etapach. Czekamy na zespoły, które będą zainteresowane angażem mojej osoby - tłumaczy.

Rozwiń

Na cztery kolejki przed końcem fazy zasadniczej Efeler Ligi jego Halkbank jest na 2. miejscu w tabeli.

Aleksander Śliwka Marcin Golba AFP

Aleksander Śliwka NATALIA KOLESNIKOVA / AFP AFP

Aleksander Śliwka Marcin Golba/NurPhoto AFP

Adam Walton - Aleksandar Kovacevic. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport