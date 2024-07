Szczególne chwile w kadrze siatkarzy. Kurek dał sygnał, pozostali poszli w jego ślady

Reprezentacja Polski już 27 lipca rozegra pierwszy mecz turnieju olimpijskiego, kiedy to zmierzy się z Egiptem. Zanim jednak "Biało-Czerwoni" polecą do Francji, wezmą udział w turnieju towarzyskim w Gdańsku . Tam w najbliższy weekend sprawdzą formę Japończyków oraz Amerykanów, którzy również niebawem przystąpią do walki o medal olimpijski.