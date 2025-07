Szaleństwo nastrojów z Francją. Polacy wracają na swoje miejsce. Jest komunikat FIVB

Reprezentacja Polski od wielu długich lat uznawana jest za jedną z najlepszych na świecie. Biało-Czerwoni mieli oczywiście pewne problemy i gorsze okresy, ale nie trwało to zwykle zbyt długo. Dobra gra przekładała się oczywiście także na pozycję w rankingu, ale zawsze brakowało trochę do tego, aby wskoczyć na fotel liderów rankingu FIVB. To zmieniło się dopiero latem 2022 roku.

Powiedzieć, że mecz z Francją był emocjonujący, to jak nic nie powiedzieć. Pierwszą partię Biało-Czerwoni wygrali 32:30, trzy kolejne sety również rozgrywane były tak, że decydowały detale. W czwartym secie wydawało się nawet, że Polacy już właściwie witają się z przysłowiową "gąską", ale w ostatniej chwili Francuzi zaczęli zagrywać na genialnym poziomie i doprowadzili do tie-breaka.

To właśnie ten piąty skrócony set decydował o tym, kto do finałów Ligi Narodów podejdzie jako lider rankingu FIVB. Tie-break niczym nie różnił się od całego meczu, ale tym razem to zagrywka naszych zawodników pozwoliła zbudować przewagę i ostatecznie zapewniła wygraną 15:12, co sprawia, że podopieczni Nikoli Grbicia utrzymają swoją pozycję na fotelu lidera męskiej siatkówki reprezentacyjnej.